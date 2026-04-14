Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Kayıp Gülistan Doku'nun ailesi, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi, babası ve ablası, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından anne Bedriye, abla Aygül ve baba Halit Doku, avukatları Ali Çimen ile Tunceli Adliyesi'ne geldi.

        Abla Aygül Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kız kardeşinin 2020'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

        Kandırıldıklarını ileri süren Doku, "Neden? Katilin kara gözü için, katilin kara kaşı için. Katil kim? Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir. O liste, o gözaltılar, daha bu ne ki bunun daha ikinci, üçüncü dalgası var ve gecesini gündüzüne katıp bizi adalete inandıran Başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

        Aygül Doku, şöyle devam etti:

        "Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir. Dönemin valisi bir ailenin kızını bulmak ve görevini yapmakla yükümlüyken, sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti. Bizi orada bekletirken Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Başsavcımızın çalışmasına çok büyük bir saygı duyuyorum ama şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin Valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse dönemin Valisi Tuncay Sonel getirmiştir. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz."

        Anne Bedriye Doku da kızının cenazesini istediğini ve kemiklerinin yerini dönemin Valisi Tuncay Sonel'in bildiğini iddia etti.

        Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden Doku, "6 yıldır biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Ben kızımı 21 yaşında önce Allah'a, sonra devlete emanet ettim." dedi.

        Doku, "Allah'ın adaleti çok büyük. Devlete, adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Baba Halit Doku da adalete inancının tam olduğunu belirterek, "Başsavcıya ve Adalet Bakanı'na teşekkür ederim. Ben kızımın kemiklerini istiyorum. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

