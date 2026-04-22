Tunceli'de ağaçlara Gülistan Doku'nun fotoğrafları asıldı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı, ağaç dallarına Doku'nun fotoğrafları asıldı.



Kışla Meydanı'nda bir araya gelen bazı sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Doku soruşturmasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, cinayete kurban giden kadınlar ile Gülistan Doku'ya ait fotoğrafları meydandaki ağaçların dallarına astı.



Grup, daha sonra dağıldı.

