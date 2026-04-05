AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Van'da gençlerle buluştu:

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Göreve geleli bir yıl gibi bir zaman oldu. 400 bin genci partimize kazandırdık." dedi.



Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa katılan İbiş, AK Parti'nin bir gençlik hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik kollarından siyasete başlayan bir lider olduğunu söyledi.



Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna baktıklarında siyasetçilerin önemli bir kısmının AK Parti Gençlik Kolları teşkilatından yetiştiğini belirten İbiş, partilerinin gençlik kollarının bir okul gibi gençleri yetiştirmeye devam ettiğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman emek veren gençlerle yol yürümeye devam ettiğini belirten İbiş, şunları kaydetti:



"Samimiyet ve gayretle başarı geliyor. AK Parti her zaman davasına sadık, emek veren insanların bir araya geldiği harekettir. Öyle diğer siyasi partiler gibi devşirme, sırf seçim uğruna belirli kişileri kadrolarına katarak, aday yaparak sonrasında rezil olan bir hareket hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. İşte böyle emek veren, davası için çabalayan gençleri olmayanlar bugün belirledikleri her adayda görüyorsunuz, yanılıyorlar, yanlışa düşüyorlar ama hamdolsun AK Parti'nin kadroları uzun yıllar boyunca ülkeyi yönetmeye hazır. Göreve geleli bir yıl gibi bir zaman oldu. 400 bin genci partimize kazandırdık. Dile kolay. 400 bin genç, bir yıl içinde gelmiş ve AK Parti davasına, Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına 'Ben bir nefer olmak istiyorum' demiş. Bu yüzden nasıl bir davanın parçası, temsilcisi olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız."



- "Emek vereceğiz, gayret edeceğiz"



Gençlerin, yarınlarının daha güçlü olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği istikamette emin adımlarla yürümeleri gerektiğini ifade eden İbiş, şöyle konuştu:



"Emek vermemiz, çalışmamız, çabalamamız gerekiyor. En çok da kendimiz için. Neden? İşte bu ülkenin, bu ilin yarınları için. Daha güzel yarınlarımız için gayret etmemiz, çalışmamız gerekiyor. Van'da, tüm ilçelerimizde, üniversite teşkilatımızla güçlü yarınlar, güçlü Türkiye'miz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a vefamızı göstermek için durmadan, yorulmadan koşmaya devam etmeliyiz. Emek vereceğiz, gayret edeceğiz. Bizler seferden sorumluyuz, takdir Allah'tan. Kendimizi yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Bu davaya emek vereceğiz."



AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas​​​​​​​ ise partilerinin gençlik kollarından yetişen kadrolarla güçlendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da siyasi hayatına gençlik kollarından başladığını anlattı.



Gençliğin olduğu yerde heyecanın, samimiyetin ve gayretin olduğunu dile getiren Arvas, "Her zaman gençlik kollarımızın yanında olmaya gayret ettik, bundan sonra da yanında olacağız. Bu kutlu yürüyüşte Allah bizleri mahcup etmesin. Biz hakkın, adaletin ve merhametin tarafındayız." dedi.



- "Güçlü Türkiye, güçlü gençlikle mümkündür"



İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe de gençlik kolları olarak sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.



Bu bilinçle hareket ettiklerini ve bulundukları her alanda gayretle çalıştıklarını dile getiren Gültepe, "AK Parti gençliği olarak, ülkemizin geleceğine yön verecek önemli güç olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle kendimizi geliştirmeye, daha çok çalışmaya ve daha büyük hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü gençlikle mümkündür." ifadelerini kullandı.

