Akarsular Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Van'ın Erciş ilçesinde yağışların etkisiyle debisi yükselen akarsuların döküldüğü Van Gölü kıyısında renk değişikliği oldu. İlçede Van Gölü'ne akan akarsu ve derelerin debisi, etkili olan yağışlarla yükseldi. Tatlı suyun göle döküldüğü kıyıda, renk değişikliği farklı görüntü oluşturdu. Akıntıyla birlikte bir kısmı turkuaz, mavi ve griye dönüşen gölün kıyı kesimi dronla görüntülendi.

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