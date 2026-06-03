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        Akarsular Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

        Van'ın Erciş ilçesinde yağışların etkisiyle debisi yükselen akarsuların döküldüğü Van Gölü kıyısında renk değişikliği oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Akarsular Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

        Van'ın Erciş ilçesinde yağışların etkisiyle debisi yükselen akarsuların döküldüğü Van Gölü kıyısında renk değişikliği oldu.

        İlçede Van Gölü'ne akan akarsu ve derelerin debisi, etkili olan yağışlarla yükseldi.

        Tatlı suyun göle döküldüğü kıyıda, renk değişikliği farklı görüntü oluşturdu.

        Akıntıyla birlikte bir kısmı turkuaz, mavi ve griye dönüşen gölün kıyı kesimi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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