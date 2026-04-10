        Çatak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı kutlandı

        Van'ın Çatak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:24 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik'in Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


        Etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Amiri Çelik ve beraberindeki heyet, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Kaymakam Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutladı, teşkilatın toplumun huzur ve güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

        Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okunmasının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

        Program, Kaymakam Kılıç'ın İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin'den o sendikaya tepki: "Burası muz cumhuriyeti değil, hukuk dev...
        Bakan Tekin'den o sendikaya tepki: "Burası muz cumhuriyeti değil, hukuk dev...
        Van'da silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
        Van'da silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
        Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı kutlandı
        Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı kutlandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da ilkokul öğrencileriyle buluştu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da ilkokul öğrencileriyle buluştu
        Van'da fedakarca görev yapan polisler huzur ortamını pekiştiriyor
        Van'da fedakarca görev yapan polisler huzur ortamını pekiştiriyor
        Van Gölü'nde av yasağı öncesi son ağlar atılıyor
        Van Gölü'nde av yasağı öncesi son ağlar atılıyor