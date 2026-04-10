Çatak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı kutlandı

Van'ın Çatak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.



İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik'in Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Amiri Çelik ve beraberindeki heyet, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç'ı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutladı, teşkilatın toplumun huzur ve güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.



Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okunmasının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.



Program, Kaymakam Kılıç'ın İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etmesiyle sona erdi.

