Doğu Anadolu Kariyer Fuarı devam ediyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuara katılanlar, 140'ı aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş ve staj imkanları konusunda bilgi alıyor.

        Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN gibi kurumların stantlarının yoğun ilgi gördüğü fuarda öğrencilere savunma sanayi alanındaki çalışmalar anlatılıyor, milli silah ve araçlar tanıtılıyor.

        - "Oldukça yoğun bir kalabalık var"

        Fuarı gezen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gençlerin fuarda iş imkanlarıyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

        Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Yoğun katılımla açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarımızı dün 25 bin kişi ziyaret etti. Bugün de oldukça yoğun ilgi var. Bu durum bizi memnun ediyor. Gençlerimiz iş dünyasını, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü tanıma fırsatı buluyor. Öğrencilerin CV'leri alınıyor ve mülakatlar gerçekleştiriliyor. Böylece öğrencilerimiz, henüz öğrenim hayatları devam ederken tüm sektörleri tanıma fırsatı buluyor. Aslında biz öğrencilerimiz üniversite sıralarındayken, bankacılıktan kamuya, özel sektörden sağlığa, turizmden ulaşıma, uzay ve savunma sanayisine kadar pek çok alanı onlara birebir tanıtıyoruz. Ülkemizin önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarını gençlerle buluşturduk. Öğrencilerimiz Ankara'ya gitmeden bu kurumlarımızı burada tanıma imkanı buluyor. Ayrıca, bu kurumların insan kaynakları yöneticileriyle ve işe alım süreçlerini yöneten yetkililerle birebir görüşme fırsatı elde ediyor."

        - "Gençlerin ilgisi çok güzel"

        HAVELSAN'ın İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Zeynep Şeyma Altundal ise gençlerin fuarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu ifade etti.

        Savunma sanayi firmaları olarak her yıl bu tür organizasyonlara katılarak gençlere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Altundal, şöyle konuştu:

        "Gençlerin ilgisi çok güzel. Oldukça yoğun bir gün geçiriyoruz. Pek çok arkadaş standımıza geldi ve çeşitli sorular yöneltti. Hem staj imkanlarımızı hem de iş başvuru süreçlerimizi merak ediyorlar. Aslında bu fuarların en güzel yanı şu: Gençlerimizin Ankara'ya gelmesine gerek kalmadan biz onların ayağına geliyoruz. Böylece onlarla birebir iletişim kurma ve doğrudan temas etme fırsatı buluyoruz. Bu, bizim için çok değerli. Bu nedenle çok mutluyuz ve gösterilen ilgiden de oldukça memnunuz."

        Fuarı 5 yaşındaki oğluyla ziyaret eden Hamza Uğur da DAKAF'26'nın Van'da açılmasını faydalı bulduğunu dile getirdi.

        Savunma ve havacılık stantlarını ziyaret ettiğini belirten Uğur, "Bu kurumlar milli gururumuz. Hepsini çok severek takip ediyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çocuklarımızı yetiştirmek, onlara bu alanları tanıtmak amacıyla buraya getiriyoruz. Görsünler, öğrensinler, bilinç kazansınlar istiyoruz. Belki ileride çok daha iyilerini yaparlar, bu teknolojileri kullanırlar." ifadelerini kullandı.

        Fuarı gezen üniversite öğrencisi Berfin Süslü ise etkinliğin gençler için oldukça yararlı olduğunu kaydetti.

        Birçok kurum ve firmayla görüşme fırsatı bulduklarını söyleyen Süslü, "Fuar biz gençler için kariyer alanında büyük fırsat. Birçok firmayla görüştük. Farklı alanlarda, üniversiteden arkadaşlarımızla iş olanaklarını tanıma imkanı buluyoruz. Bu da geleceğimiz için güzel fırsat sunuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

