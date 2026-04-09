İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Van'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.





Kentteki programları kapsamında İpekyolu ilçesindeki Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na geçen Yiğitbaşı, burada incelemelerde bulundu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve askeri yetkililerden bilgi aldı.



Askerlerle yemek yiyen Yiğitbaşı, kadın askerlerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi.



Ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan'ın ailesini ziyaret eden Yiğitbaşı, aile fertleriyle görüştü.



Buradan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na geçen Yiğitbaşı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kadın askerlerle bir araya geldi.



Yiğitbaşı'na Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas eşlik etti.

