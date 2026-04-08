Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye eğitim kliniği açıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye eğitim kliniği hizmete açıldı.





Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıklar Eğitim Kliniği Sorumlusu Uzman Dr. Ayvaz Yerli, akademik kadroda iyileştirme yapıldığını söyledi.





Hastanede 2 profesör, 7 doçent ve 8 doktor öğretim üyesinin göreve başladığını belirten Yerli, şunları kaydetti:





"Dahiliye eğitim kliniğinin eğitim statüsü kazanmasıyla birlikte Tıpta Uzmanlık Sınavı ile atanan 3 asistan hekim ve 3 doçent göreve başladı. Dahiliye servisinin kapasitesini iki katına çıkardık. Bu sayede daha fazla hastaya hizmet vermeye başladık. Dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz."

