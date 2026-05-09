Van'da 16 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde 16 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde 16 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Van ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, 16 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.