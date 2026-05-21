Van'da kaçak inci kefali avlayan 2 kişiye 43 bin 841 lira ceza uygulandı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 2 kişiye 43 bin 841 lira idari para cezası verildi.





Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaklı Mahallesi'nde termal dron ile devriye faaliyeti yürüttü.



Bu sırada E.A. isimli kişinin, üreme döneminde olması nedeniyle avlanması yasak olan inci kefali avladığı tespit edildi.



Yapılan kontrolde, çuvallarda 400 kilogram inci kefali ve ağ ele geçirildi.



E.A'ya 27 bin 735 lira idari para cezası uygulandı, taşıma yaptığı tespit edilen araç 15 gün trafikten men edildi.



Öte yandan Karahan Mahallesi'nde yaya devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, Ö.T. isimli kişiyi kaçak olarak avlanmış 100 kilogram inci kefaliyle yakaladı.



Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen Ö.T'ye 16 bin 106 lira idari para cezası verildi.

