Van'da fedakarca görev yapan polisler huzur ortamını pekiştiriyor

NEVZAT UMUT UZEL - Van'da asayişin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi için görev yapan polis ekipleri, fedakarca mesai yapıyor.



Tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için çaba gösteriyor.



Kent merkezi, mahalleler ve kritik noktalarda konuşlandırılan ekipler, şüpheli durumlara anında müdahale ederek suçun oluşmadan önlenmesine yönelik etkin çalışma yürütüyor.



Trafik ekiplerinin denetimleri sayesinde kent içi ulaşımın daha düzenli hale geldiği kentteki Van Ferit Melen Havalimanı'nda kaçakçılığın önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapılıyor.



Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de kontrol noktalarında görev alarak kentin giriş ve çıkışlarında güvenliği en üst seviyede tutuyor.



Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli uzman ekipler ise büyük bir özveriyle çalışarak olası tehlikeleri anında bertaraf ediyor.



Güvenlik hizmetlerinin yanı sıra toplumsal farkındalık çalışmaları da yürüten Van polisi, okullarda trafik bilinci, güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konularında öğrencilere bilgi veriyor, gençlere yönelik sosyal ve sportif etkinliklerle onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor.



Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle polis ile toplum arasındaki güven bağını daha da güçlendiren ekipler, kentteki birlik ve dayanışma duygusunun pekişmesine de katkı sunuyor.



Fedakarca görev yapan ekipler, yürütülen etkin ve kararlı çalışmalarla kentte suç oranının önemli ölçüde düşürülmesine katkı sağlıyor.



- "Kamera sistemleri ile denetimleri yaygınlaştırdık"



Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AA muhabirine, günlük 35 suç ortalaması ile Van'ın 31 büyükşehir arasında en az suç işlenen il olduğunu söyledi.



Son yıllarda kentte asayiş ve güvenliği daha da güçlendirmek için hem teknolojik hem de araç gereç kapasitesi açısından önemli adımlar attıklarını belirten Mutlu, "Özellikle suçun önlenmesine yönelik faaliyetlerimize öncelik getirdik. Devriye sayılarımızı yükselttik, olaylara müdahale sürelerimizi kısalttık ve kamera sistemleri ile denetimleri yaygınlaştırdık. Bunun yanında narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede hedef odaklı operasyonları arttırdık ve bu operasyonları kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kamu düzeninin sağlanması açısından aranan şahısların yakalanmasına ayrı önem veriyoruz, bu konuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.



Önleyici çalışmalar sayesinde ilde mal varlığına karşı işlenen suçlar ve sokak olaylarında belirgin bir azalmanın söz konusu olduğuna dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti:



"Özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte internet üzerinden dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarında dikkat çekici artış söz konusu. Vatandaşlarımızın özellikle internet alışverişlerinde daha dikkatli olmaları, güvenilir siteleri tercih etmeleri ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerimize başvurmaları gerekmektedir. Biz de teknolojik kapasitemizi güçlendirerek siber birimlerimizle mücadelemize devam etmekteyiz. Emniyet teşkilatı olarak 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Bu durum, sahada daha görünür, daha hızlı ve daha etkili bir polis hizmeti sunmak açısından önemli. Ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzur için görev başındadır. Özellikle kritik bölgelerde ve vatandaşlarımızın yoğun kullandığı noktalarda ekiplerimizi duruma göre ayarlayarak iş planlamasını yapmaktayız. Bu da görünürlüğümüzü ve güven duygusunu artırmaktadır."



Birimlerin çalışmalarına değinen Mutlu, "Vatandaşların güven duygusunu artırmak en önemli önceliğimizdir. Bu kapsamda mahalle bazlı çalışmalar, bilgilendirme faaliyetleri ve toplum destekli polislik uygulamalarına ağırlık veriyoruz. Okullarda, kamu kurumlarında ve mahallelerde vatandaşlarımızla birebir temas kuruyoruz." ifadesini kullandı.





Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:





"Ayrıca ihbar mekanizmalarını etkin kılıyoruz ve hızlı geri dönüşlerle vatandaşlarımıza güvenlik duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Spor kulübümüz aracılığıyla gençlerimize ulaşarak onları hem sportif faaliyetlere yönlendiriyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Elde ettikleri başarılardan büyük gurur duyuyoruz. Suça karışan çocuklarımızın aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek onları bilgilendiriyoruz. Haftada bir gün öğrencileri kabul ediyoruz ve polislik mesleğini tanıtıyoruz. Onlara güven duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Bunların hepsini halkla beraber yapıyoruz."

