        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

        Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Van'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Kültür Parkı'nda şenlik düzenlendi.

        Şenliğe gelenler, halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi geleneksel etkinliklere katıldı.

        Çok sayıda ailenin piknik yaptığı etkinlik alanında, şarkılar seslendirildi, halaylar çekildi.

        Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Deniz Aygen, AA muhabirine, Hıdırellez Şenliği kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikte çocuklara yönelik aktiviteler yapıldığını belirten Aygen, şunları kaydetti:

        "Bir aile pikniği düzenledik. Kadınlarımıza, çocuklarımız için çok güzel bir ortam var ve Hıdırellez'in bu geleneksel ritüelini yerine getiriyoruz. Hepimizin bildiği üzere 5 Mayıs'ı, 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdırellez olarak kutlanır. Hıdırellez doğanın yeniden uyanışını simgeleyen bir bahar bayramıdır. Aynı zamanda İlyas Peygamber ve Hıdır Peygamber'in yeryüzünde birleştiği bir gün olarak da kabul edilmektedir. Biz de tüm bunları unutmadan güzel bir etkinlik düzenledik. Dolu dolu geçiyor. Kadınlarımız ve çocuklarımız çok eğleniyor. Çok da memnunlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
