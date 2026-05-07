Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Van'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.





Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Kültür Parkı'nda şenlik düzenlendi.



Şenliğe gelenler, halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi geleneksel etkinliklere katıldı.



Çok sayıda ailenin piknik yaptığı etkinlik alanında, şarkılar seslendirildi, halaylar çekildi.



Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Deniz Aygen, AA muhabirine, Hıdırellez Şenliği kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Etkinlikte çocuklara yönelik aktiviteler yapıldığını belirten Aygen, şunları kaydetti:



"Bir aile pikniği düzenledik. Kadınlarımıza, çocuklarımız için çok güzel bir ortam var ve Hıdırellez'in bu geleneksel ritüelini yerine getiriyoruz. Hepimizin bildiği üzere 5 Mayıs'ı, 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdırellez olarak kutlanır. Hıdırellez doğanın yeniden uyanışını simgeleyen bir bahar bayramıdır. Aynı zamanda İlyas Peygamber ve Hıdır Peygamber'in yeryüzünde birleştiği bir gün olarak da kabul edilmektedir. Biz de tüm bunları unutmadan güzel bir etkinlik düzenledik. Dolu dolu geçiyor. Kadınlarımız ve çocuklarımız çok eğleniyor. Çok da memnunlar."

