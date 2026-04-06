Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da yeni açılacak yollarda alt yapı çalışması başlatıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol güzergahında alt yapı çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da yeni açılacak yollarda alt yapı çalışması başlatıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol güzergahında alt yapı çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik yükünün azaltılması amacıyla alternatif yol çalışmaları devam ediyor.


        Bu kapsamda İpekyolu Caddesi'ndeki Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin trafik yoğunluğunu düşürmek için çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol açılıyor.


        VASKİ ekipleri de söz konusu yolda alt yapı faaliyetlerini yürütüyor. Bölgede yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Yapılan çalışmayla bölgenin atık su alt yapısının güçlendirilmesi, kapasitenin artırılması ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek olası alt yapı sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

