        Van'ın tek kadın bekçisi şehit babasının izinden gidiyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da görev yapan kentin tek kadın bekçisi Almula Ok, her türlü yasa dışı olayda görev alarak kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele ediyor.

        Giriş: 08.04.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Van'ın tek kadın bekçisi şehit babasının izinden gidiyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da görev yapan kentin tek kadın bekçisi Almula Ok, her türlü yasa dışı olayda görev alarak kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele ediyor.

        Şırnak'ta 2008'de şehit olan babası Mehmet Selim Baygın'ın izinden gitmek isteyen Ok, Emniyet Genel Müdürlüğünün sınavlarını geçerek 2018'de bekçi oldu.

        İki yıl görev yaptığı Şırnak'tan Van'a tayin olan Ok, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki meslektaşlarıyla kentin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda yer aldı.

        Güvenlik korucusu olan şehit babası gibi ülkenin huzuru için fedakarca görev yapan, eşine destek olan Ok, gururla taşıdığı üniformasıyla nöbet tutuyor, düzenlenen faaliyetlere katılıyor.

        -⁠ ⁠"Kadınlar beni görünce çok şaşırıyor ve mutlu oluyor"

        Van'ın tek kadın bekçisi olan Ok, AA muhabirine, babasından ilham alarak bekçilik mesleğini seçtiğini söyledi.

        Babasının 2008'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olduğunu belirten Ok, "Babam şehit olduktan sonra ülkenin asayiş ve güvenliğini sağlamak için görevi devralmak istedim. 2018'de mesleğe başladım ve 2 yıl Şırnak'ta görev yaptım ve eş durumu nedeniyle Van'a tayin oldum." dedi.

        Kentte uygulama noktalarında ve sahada vatandaşların güvenliğini, huzurunu sağlamak amacıyla yedi gün yirmi dört saat görev yaptıklarını dile getiren Ok, şunları kaydetti:

        "Kadın bekçi olarak çok güzel karşılanıyorum. Kadınlar beni görünce çok şaşırıyor ve mutlu oluyor. Ben de bir kadın bekçi olarak bu durumdan çok memnunum. Kadınlarımız her meslekte olduğu gibi bu zorlu meslekte de yer alabiliyor. Bu durum benim için çok değerli ve anlamlı. Görevim zor ama bir o kadar da güzel. Vatanın güvenliği ve huzurunu sağlamada bir desteğimin olması benim için çok önemli. Özellikle kadın vatandaşlarımız için de ilgi çekici bir meslek. Her fırsatta bana 'Biz nasıl kadın bekçi olabiliriz? Şartları nelerdir?' diye soruyorlar. Ben de mesleğimiz hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyorum ve bununla gurur duyuyorum."

        -⁠ ⁠"Onur verici bir meslek"

        Ailesinin de kendisini her zaman desteklediğini ifade eden Ok, "Hep böyle bir meslekte yer almayı istiyordum. Onur verici bir meslek. Mesleğimi çok seviyorum. Şu an Van'ın tek kadın bekçisi olarak görev yapıyorum. Zor bir görev olsa da vatandaşların huzur ve güvenliğine katkı sağladığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Benzer Haberler

        Van'da iki mevsim bir arada Karabet Geçidi'nde kış, Van merkezde bahar
        Van'da iki mevsim bir arada Karabet Geçidi'nde kış, Van merkezde bahar
        DMD hastası Ayaz: Doktor olmak istiyorum, sesimi duyun
        DMD hastası Ayaz: Doktor olmak istiyorum, sesimi duyun
        Van'da ilkbaharda kar etkili oldu
        Van'da ilkbaharda kar etkili oldu
        Van'da anız yangını
        Van'da anız yangını
        Van'da takla atan vincin sürücüsü ağır yaralandı
        Van'da takla atan vincin sürücüsü ağır yaralandı
        Van'da ev yangını
        Van'da ev yangını