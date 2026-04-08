        Van'ın yüksek yerleşim yerlerinde kışın etkileri sürüyor

        Van'ın Erciş ilçesinde karla kaplı mezrada yaşayan vatandaşlar, sürülerini meralara çıkaracakları günü bekliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Erciş ilçesinde tek katlı evler ve ahırların kara gömüldüğü 1800 rakımdaki Yankıtepe Mahallesi'nin İmam Abdal mezrasında, nisan ayına rağmen zorlu kış şartları hüküm sürüyor.

        Karla kaplı mezrada yaşayanlar, evlerinin, ahırlarının, ot ve samanların üzerinde ve etrafında biriken karları küreklerle temizliyor.

        Kar kalınlığının evlerin etrafında 2 metreyi bulduğu yerleşim yerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, kar örtüsünün kalkmasıyla sürülerini meralara çıkaracakları günü bekliyor.

        Mezrada yaşayan Abdullah Aslan, nisan ayı olmasına rağmen kışın ağır etkilerini yaşadıklarını söyledi.

        Gün boyunca karla mücadele ettiklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin birçok yerinde ağaçlar çiçek açmış, insanlar baharı yaşıyor ama biz halen metrelerce karın içindeyiz. Bazı yerlerde kar 2 metreyi aşıyor, evlerimizin önünde kar birikmiş durumda. Evlerimizin çatısındaki karı imece usulüyle temizliyoruz. Akşama kadar karla mücadele ediyoruz. Biriken karı temizlemezsek çatılar çökebilir. Temennimiz havanın bir an önce ısınması ve baharın gelmesi."

        Bu yıl kışın uzun sürdüğünü ifade eden Mecit Ketmen ise "Geçmiş yıllarda mart ayında hayvanlarımızı meralara çıkarıyorduk. Bu yıl nisan ayına rağmen halen hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Kar kalınlığı çok fazla olduğu için meralara ulaşmak mümkün değil." dedi.

        Yaşam zorluklarına dikkati çeken Mehmet Ketmen de "Bir yandan çatılardaki karı temizliyor, bir yandan da hayvanlara bakıyoruz. Nisanda kar yağdığını görmek bizi şaşırtıyor ama burada yaşam böyle. Bu şartlara alışkınız. İnşallah önümüzdeki günlerde hava düzelir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

