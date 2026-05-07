        Yalova Haberleri Çınarcık'ta ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi desteği

        Çınarcık'ta ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi desteği

        Yalova'nın Çınarcık Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere bebek bezi desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Çınarcık Belediyesi tarafından “Küçük Bedenlere Küçük Bir Hediye” sloganıyla hayata geçirilen sosyal destek projesi kapsamında, ilçede yaşayan bebekli ailelere bebek bezi yardımı yapılmaya başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmayı amaçlayan proje çerçevesinde temin edilen bebek bezlerinin, başvuru yapan ailelerin adreslerine belediye personeli tarafından ulaştırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, bebek bezinin aile bütçesi üzerinde önemli bir gider kalemi oluşturduğuna dikkat çekilerek, desteklerin firmaların katkılarıyla sağlandığı ifade edildi.

        Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çınarcık Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri ya da 444 04 77 numaralı telefonun 1136 dahili hattı üzerinden kayıt oluşturabilecekleri bildirildi.

        Belediye yetkilileri, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen projelerle özellikle ihtiyaç sahibi ve kırılgan grupların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
