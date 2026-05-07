Çınarcık'ta ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi desteği

Yalova’nın Çınarcık Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere bebek bezi desteği sağlanıyor.



Çınarcık Belediyesi tarafından “Küçük Bedenlere Küçük Bir Hediye” sloganıyla hayata geçirilen sosyal destek projesi kapsamında, ilçede yaşayan bebekli ailelere bebek bezi yardımı yapılmaya başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmayı amaçlayan proje çerçevesinde temin edilen bebek bezlerinin, başvuru yapan ailelerin adreslerine belediye personeli tarafından ulaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, bebek bezinin aile bütçesi üzerinde önemli bir gider kalemi oluşturduğuna dikkat çekilerek, desteklerin firmaların katkılarıyla sağlandığı ifade edildi.



Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çınarcık Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri ya da 444 04 77 numaralı telefonun 1136 dahili hattı üzerinden kayıt oluşturabilecekleri bildirildi.



Belediye yetkilileri, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen projelerle özellikle ihtiyaç sahibi ve kırılgan grupların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

