Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da jandarma tarafından 1 kilo 590 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da jandarma tarafından 1 kilo 590 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli M.B'nin adresinde arama yaptı.

        Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda, sırt çantası ve saklama kavanozları içerisinde 1 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu, esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 360 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri kararlı çalışmaların il genelinde kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.

        Usta, jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan zanlının tutuklandığını belirterek, "Gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi, devletimizin tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda özverili çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza ve işbirliği için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

