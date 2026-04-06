        Yozgatlı Ahmet usta yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapıyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kural, yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapıyor.

        Giriş: 06.04.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Yozgatlı Ahmet usta yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapıyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kural, yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapıyor.

        Mesleğe gençlik yıllarında İstanbul'da çırak olarak adım atan Kural, daha sonra memleketi Akdağmadeni'ne dönerek saatçi dükkanını açtı.

        Mesleğini yarım asırdan fazladır sürdüren ve 6 çocuk büyüten 74 yaşındaki Kural, çocuklarına devrettiği dükkana ilerleyen yaşına rağmen haftanın 2 günü gelerek onlara yardımcı olmaya devam ediyor.

        Ahmet Kural, AA muhabirine, saat tamiri mesleğini gençlik yıllarında gittiği İstanbul'da öğrendiğini söyledi.

        Mesleğini severek yaptığını belirten Kural, "Çocuklarımı bu meslek sayesinde büyüttüm, evlendirdim. Yaşım ilerlediği için artık haftada iki gün çalışıyorum. Çocuklarıma yardımcı oluyorum. İnşallah benden sonra da mesleği çocuklarım devam ettirecek." dedi.

        İşlerin eskisi kadar yoğun olmadığını ifade eden Kural, ömrü yettiğince bu tutkusunu devam ettireceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni

        Benzer Haberler

        Sürünün muhafızı çoban köpekleri, çobanlara can dostu oluyor
        Sürünün muhafızı çoban köpekleri, çobanlara can dostu oluyor
        Yozgat'ta 3 kaçak göçmen yakalandı
        Yozgat'ta 3 kaçak göçmen yakalandı
        Yozgat'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Yozgat'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Sorgun itfaiyesi yangın tatbikatında tam not aldı
        Sorgun itfaiyesi yangın tatbikatında tam not aldı
        Mübarek yolculuğa manevi hazırlık
        Mübarek yolculuğa manevi hazırlık