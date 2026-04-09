Yozgat'ta ambulans helikopter 15 yaşındaki çocuk için havalandı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Evinde rahatsızlanan S.K, yakınları tarafından Kadışehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede S.K'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

