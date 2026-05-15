Yozgat'ta sağanak ekili alanlara zarar verdi
Yozgat'ta sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle bazı köylerde ekili alanlar zarar gördü.
Giriş: 15.05.2026 - 15:46
Merkeze bağlı İnceçayır ve Sorgun ilçesine bağlı Aşağıkarakaya köyünde, etkili olan sağanağın ardından sel oluştu.
Sel, hububat başta olmak üzere ekili alanlarda hasara yol açtı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, köy ve arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.
