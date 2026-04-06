Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Giriş: 06.04.2026 - 16:21
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçla Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen aracı uygulama noktasında durduran ekipler, aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.Ç, M.E. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
