Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanakla derelerden taşınan çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye döndü. İki gündür etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi. Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağış etkisini sürdürüyor.

