Zonguldak'ta yamaç paraşütçüsünün çaya davet edilme anları cep telefonuyla görüntülendi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcuyu çaya davet eden kişi o anları cep telefonuyla kaydetti.





Hisararkası Mahallesi'nde, dün yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuyu fark eden Okan Ece, caddeden sporcuya, "Gel, çay iç." diye seslendi.





Bunun üzerine sporcu uçuş sırasında "Eyvallah reis, aşağıya sahile ineceğim." diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Ece de "Dikkat et, düşme." dedi.



Ece, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.



