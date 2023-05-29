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Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

2023 Türkiye Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası gözler yerel seçimlere çevrilmiş durumda. Söz konusu duruma ilişkin binlerce vatandaş, şimdiden araştırmalara başladı. İşte, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan belediye seçimlerine ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

    Geçtiğimiz gün yapılan ve 13. Cumhurbaşkanımızın belirlendiği 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin ardından artık belediye seçimleri beklenmeye başladı. Yerel yönetimlerin belirleneceği seçime dair tüm ayrıntıları bir araya getirdik...
  • Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

    BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN?

    Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

    Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
  • Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

    YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

    Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

    İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

    - Büyükşehir Belediye Başkanı

    - İl Belediye Başkanı

    - İlçe Belediye Başkanı
  • Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

    - Belde Belediye Başkanı

    - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

    - Mahalle muhtarları

    - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir
  • Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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