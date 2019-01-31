Amaç geçersiz oyların önüne geçmek

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Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) 31 mart yerel seçim takvimi işliyor. Hem siyasi partiler hem de YSK seçim hazırlıklarını sürdürüyor. YSK bugün seçmen kütüklerinin (seçmen listesi) kesinleştirecek. Yine bugünden itibaren seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.
TEK ZARF UYGULAMASI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu yerel seçimde, önemli bir uygulama daha hayata geçecek. 24 Haziran seçimlerindeki tek zarf tek sandık uygulaması, 31 mart yerel seçimlerinde de geçerli olacak. Seçmen, ayrı ayrı olan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtar oy pusulaları üzerinde tercihini yapacak. Hepsini, YSK logolu tek zarfa koyarak sandığı atacak.
AMAÇ GEÇERSİZ OYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK
Amaç oy pusulalarının yanlış zarfa konulmasını engellemek ve sayısı 1 milyonu bulan geçersiz oyların önüne geçmek. Son 24 Haziran 2018 seçimlerinde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden, 51 milyon 178 bin 630’u sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400’ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 2.1’ine denk düştü. 16 Nisan referandumunda ise kullanılan oyların 844 bin 386’sı geçersiz sayılmıştı.
NERDE HANGİ SANDIK KURULACAK?
Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis ve mahalle muhtarı için oy kullanılacak. İllerde ise; belediye başkanı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtar için seçim yapılacak.
PARTİ LOGUSU VE BAŞKAN ADAYI İSMİ
Belediye başkanlığına dair pusulaların üzerlerinde, o seçim çevresinde seçime katılacağını bildiren partilerin logoları ve altında da başkan adaylarının isimleri yazılı olacak. Belediye meclis üyeliği pusulalarında ise, sadece parti logoları yer alacak. İttifaklar kapsamında, bazı il ve ilçelerde siyasi partiler aday göstermeyeceklerini açıklamışlardı. YSK’ya verilecek listelerde bu il ve ilçelere ilişkin adaylar yer almayacak. YSK verilen listeler üzerinden oy pusulalarını şekillendirecek. Yani aday göstermeyen partilerin logosu başkanlık seçim pusulasında yer almayacak...
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