Dönmez, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Dönmez, Bakanlık olarak özellikle son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 biriminin dışarıdan ithal edildiğini anlatan Dönmez, "Kömürümüz var ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dolayı onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz. Nitekim son bir kaç yıldır oranlar değişmeye başladı. Elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik." dedi.

TRAKYA'DA KEŞFEDİLEN DOĞAL GAZ

Trakya'da 3 milyar metreküp kadar doğal gaz keşfedildiğini anlatan Dönmez, bu doğal gazın 300 bin hanenin 10 yıl ihtiyacına yeteceğini belirtti.

Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaları yapıldığını aktaran Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir gemimiz vardı (Fatih) şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var, bunun 2'si bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimizi de en az yarı yarıya azaltmış olduk. Madende 2000 yılına kadar MTA yılda sadece 30 bin metre sondaj yapıyordu. AK Parti hükumetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık, tam 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Ondan önceki sene bir milyon metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz. "

Dönmez, ülkede yaklaşık 2 milyon hanenin düzenli olarak sosyal yardımlardan yaralandığını, şimdi de elektrik desteği verilmeye başlandığını anımsattı.

Dönmez, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Maliyetler düşünce onları da düşürmeye başladık, yıl başında hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 10 indirim yaptık. Tarımsal sulama tarifesi var. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz olmak üzere küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvancılık, sütçülük, bunların hepsi tarımsal sulama tarifesi avantajlarına sahip olacak. Toplamda Türkiye'de bu desteğin yıllık tutarı yaklaşık 500 milyon liradır. İmkanlar artıkça bu tip destekleri artıracağız."



"URANYUMU SORGUN'DAN ÇIKARACAĞIZ"

Sorgun ilçesinde bir kömür işletmesi bulunduğuna değinen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada iş yapan firmalar var. Bizim temel ilkemiz, yerin altında da üstünde de olsun o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek. Uranyum madenleri var, daha önce bir yabancı firma almıştı. Bunu ancak kamu eli ile işletebiliyoruz. Başlayan ve devam eden nükleer santral projemiz var, oranın ham maddesi uranyumu buradan çıkarıp, zenginleştireceğiz. Bunu da kamu marifetiyle yapacağız. Devlet yapacak o işi. Yeni bir düzenleme ile güneş enerjisi konusunda belediye ve kamu kurumlarının önünü açıyoruz. Çatı cepheden başlamak suretiyle güneş santrallerini ihtiyacı kadar kurma imkanı getirmiş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil, vatandaşlarımız da arzu ederlerse çatılarına bu sistemi kurup, elektik üretebilecek."





"ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA ARZ GÜVENLİĞİ SORUNUMUZ KALMADI"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını bildirdi. Bakan Dönmez, Yozgat'ta Vali Kadir Çakır ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.



Dönmez, Yimpaş Kültür Merkezi salonunda düzenlenen STK buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, hızlı tren ve havaalanı projeleriyle Yozgat'ın hızla kalkınacağını söyledi.



Yozgat'ı en kısa sürede sanayisiyle, üniversitesiyle, tarımıyla dopdolu, dipdiri ve canlı bir kent olarak görmek istediklerini ifade eden Dönmez, "Sadece şirketler, bireyler rekabet etmiyor. Yoğun bir rekabet içerisindeyiz, artık ülkelerin ve şehirlerin rekabetinden bahseder olduk. Şehirler de birbirleriyle yarışıyor. Şehirler daha fazla istihdam, daha fazla sanayici yarışı içerisinde. Ülkeler de bu anlamda birbiriyle yarış içerisinde." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de 15 yıl önce doğal gazın 5 büyükşehirde bulunduğunu, artık 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırıldığını dile getiren Dönmez, "15 yıl önce sadece 50 ilçede gaz varken, bugün 500 ilçeyi aştık." dedi.



"140 SONDAJ YAPACAĞIZ"



Geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 70 civarında sondaj yapıldığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Petrol ve doğal gaz üretimi için bu yıl 140 sondaj yapacağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor, daha meşakkatli ve maliyetli. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer orada bir kaynağa rastlarsak bu müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Aramaya devam edeceğiz. Biz hep şunu dedik, 'varsa bulacağız.' Milletimiz de bugüne kadar hep bizim arkamızda oldu, inşallah maddi ve manevi destekleriyle bu işin üstesinden geleceğiz."

Dönmez, elektrikte yakın bir geçmişe kadar kesinti sıkıntıları olduğunu anlatarak, "Zira arzımız talebi karşılamaktan uzaktı. Üretim talebi karşılayamıyordu. Şimdi artık fazlamız var, bugün itibarıyla gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı. Her türlü fiziki altyapı tamamlandı." diye konuştu.









