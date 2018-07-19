Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Harun Kolçak'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir yıl geçti. Prostat kanseri nedeniyle 52 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm yıldönümünde Gemlik'te yaşayan babası Eşref Kolçak duygularını Habertürk'ten Arif Hür'e anlattı. Usta oyuncu, "Oğluma olan özlemim her geçen biraz daha artıyor. Benim açımdan onun yerinin dolması oldukça zor. Hem kişiliğiyle hem de sanat alanındaki duruşuyla milyonların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Harun'u özlem, sevgi ve saygıyla anıyorum" cümleleriyle oğluna olan özlemini dile getirdi.

Harun Kolçak, geçtiğimiz yıl Gemlik'teki aile mezarlığına defnedilmişti.

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