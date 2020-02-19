Sompo Sigorta, iklim krizi konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık yaratma hedefiyle geçen yıl başlattığı “Yerküreye Saygı” projesinde yeni bir döneme giriyor. Proje kapsamında Sompo Sigorta’nın 3 yıllık iş birliğine imza attığı TEMA Vakfı, 2020 yılında 30 ilde 12 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ‘İklimi Koru’ eğitimlerine başladı. Yerküreye Saygı projesi kapsamında yapılan saha aktiviteleri ve online faaliyetler ile bugüne kadar yaklaşık 32 milyon kişiye ulaşılan proje, şimdi de gönüllü katılımına açılıyor. İklim gönüllülüğü konusunda topluma öncülük etmeyi amaçlayan Sompo Sigorta, “Yerküreye Saygı Gönüllüleri” hareketi ile yeni dönemde gönüllüleriyle birlikte birçok çalışma yürütecek. Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, Mart ayı içerisinde yerkureyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilecek.

İLK İKLİM SİGORTASI

Yerküreye Saygı projesinin başlangıcından bu yana geçen 1 yıl içerisinde, küresel ısınma ve iklim krizi konularında farkındalık yaratmak üzere son derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde programladığımız eğitim projemizi bu eğitim öğretim döneminde başlattık. Diğer yandan, bireysel hayatta yapılacak küçük davranış değişiklikleri sayesinde nasıl tasarruf edileceğini ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl azaltılabileceğinin anlatıldığı video serilerini projenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladık. Projeye özel olarak hazırlanan ve iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zararları konu alan klibi ile ön plana çıkan ‘Sensin, Benim, Biziz Dünyanın Sigortası’ adlı rap şarkısı ile geniş bir genç kitleye ulaştık. Sosyal medya üzerinden yaptığımız farkındalık çalışmaları ile 32 milyonluk bir erişim ve 34 milyonluk izlenme sayısı elde ettik. Proje çatısı altında bu çalışmaları yürütürken, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları da koruma altına alan Türkiye’nin ilk ‘İklim Sigortası’nı da Sompo Sigorta olarak hizmete sunduk” dedi.

10 YILLIK KRİTİK DÖNEMEÇTEYİZ

Bu sonuçların kendilerine daha fazlasını yapma cesareti verdiğini ve projenin kapsamını “Yerküreye Saygı Gönüllüleri” hareketi ile genişleterek, iklim konusundaki aksiyonları gönüllüler ile birlikte ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, “2020 yılı ile birlikte artık 10 yıllık kritik bir dönemeçteyiz. Tüm insanlığı tehdit eden bu problem karşısında elbette hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Ancak Sompo Sigorta olarak bizler, bireylere de hala önemli görevler düştüğüne inanıyoruz, çözümün bireysel aksiyonlardan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine inanıyoruz. Çünkü iklim değişikliği riskini, bu bireysel ‘bir şey yapmama’ hali nedeniyle, müdahalede geç kalınan bir kriz haline bireyler olarak bizler getirdik. Bu nedenle birey olarak hiçbir şey yapmamanın da iklim krizi ile mücadele önündeki en büyük engellerden olduğunu görüyoruz. Ben mi kurtaracağım koca dünyayı” demeyip; hemen, şimdi harekete geçecek herkesi yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

TOPLAM 31 BİN KİŞİDE FARKINDALIK

İklim krizinin bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç;“Bizim için toprağı korumak, iklimi korumaktır. Şimdiye kadar bu anlayıştan hareketle birçok farklı ilde çeşitli etkinlikler düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz. ‘Yerküreye Saygı’ projesi kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programıyla da çocukların iklime bağlı olarak kendi yaşamlarında ve doğada gerçekleşen değişimleri fark etmelerini; aynı zamanda bu değişimlerin yine kendi yaşamlarından yola çıkarak nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaları, gözlemlemeleri ve çözüm önerileri üzerine düşünmelerini istiyoruz” dedi. Projenin kapsamını genişleterek çok daha fazla çocuğa dokunmak istediklerini belirten Ataç, yeni dönem hedeflerini şu sözlerle anlattı: “İlkokullarda 7.500 çocuğa ulaşmak üzere başlattığımız eğitim programımızı bu yıl ortaöğretim okullarına yaygınlaştırarak 30 ilde 5.000 ortaöğretim öğrencisine daha ulaşmayı planlıyoruz. Böylelikle bu yıl toplam 12 bin 500 çocukta ve proje sonunda ise yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.