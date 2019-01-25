Yerli Arama Motoru

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Milli Savunma Bakanlığı'nca HGM tarafından vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerindeki harita ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen 'HGM Atlas' ve 'HGM Küre' uygulamalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yeni yerli arama motorları 'HGM Atlas' ve 'HGM Küre' uygulamaları ile Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltıp, tasarruf sağlanması hedefleniyor. Peki, yeni arama motorları Atlas ve Küre nedir, hangi özelliklere sahipler? İşte, konuya dair tüm detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YERLİ GOOGLE HAZIR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı Kara Harp Okulu'ndaki sunuma işaret ederek "Dün Kara Harp Okulu'nda çok önemli bir açılışa katıldım. Bizim de Google'ımız hazırlandı. Onun sunumunu yaptık. Uzayda bütün çekimler yapılabiliyor ve bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bana da sürpriz yaptılar. Rize Güneysu ilçesinin görüntülerini almışlar, çok net, onu gördüm. Artvin-Rize Havaalanı, İstanbul Boğazı'ndan üçüncü köprünün net çekimleri, onu gösterdiler. Bütün bunlar kendi imkanlarımızla yapılır hale geldi. Allah'a hamdolsun." dedi.
"ATLAS" VE "KÜRE" KULLANICILARA NELER SUNACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'nca HGM tarafından geliştirilen 'Atlas' ve 'Küre'de; HGM tarafından oluşturulan siyasi ve fiziki haritalar, topoğrafik haritalar ve hava fotoğrafları ile milli uydu görüntülerinden üretilen ortogörüntüler kullanıcılara sunuluyor. Uygulamalarda yurt içi haritalar, sokak ve cadde seviyesine kadar görüntülenebiliyor. Ayrıca eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi sıklıkla ihtiyaç duyulan detaylarla birlikte güncel meteoroloji verileri kullanıcılara sunuluyor. Yurt dışı haritalarında ise yerleşim yerleri, ana yollar, önemli nehirler, göller ile dağlar görüntülenebiliyor. Öte yandan 'Atlas' üzerinden güncel deprem verileri de kullanıcılara sunuluyor.
TÜRKİYE'YE TASARRUF SAĞLAYACAK
MSB'den yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımız bu uygulamaların sağlayacağı altlık haritalar ve yeteneklerden; eğitim ve öğretim, ARGE, acil ve afet durumları, altyapı ve enerji işleri, lojistik faaliyetler, turizm ve mühendislik ile emlakla ilgili her türlü çalışmalarda yararlanabilecektir. Yerli ve milli olan bu uygulamalarla, kamu kurumlarımız tarafından benzer uygulamalar için yurtdışına ödenen ücretlerin ödenmemesi ve benzer yabancı uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir" denildi.
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