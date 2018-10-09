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Yerli girişim Thread In Motion akıllı eldiven geliştirdi

Akıllı kumaş geliştiren yerli girişim Thread In Motion, mavi yakalılar özel geliştirdiği akıllı eldiveni WIO'yu tanıttı. Daha önce de akıllı takım elbise ve mont üreten girişimin akıllı eldiveni, fabrikalarda hız, verimlilik ve izlenebilirliği artırmayı hedefliyor

09.10.2018 - 12:02 | Güncelleme:  

Yerli akıllı kumaş teknolojisi üreticisi Thread In Motion, akıllı eldiveni WIO'yu tanıttı. Daha önce de akıllı takım elbise ve mont üreten girişimin akıllı eldiveni, fabrikalarda hız, verimlilik ve izlenebilirliği artırmayı hedefliyor.

Eldivenin içinde 32 farklı sensör bulunduğunu belirten Thread In Motion Kurucu Ortağı Kadir Demircioğlu, iletken iplik teknolojileri ile kablolama gerektirmeden kullanım olanağı sunduklarını kaydetti. Demircioğlu, tüm cihazların birbirileriyle haberleştiğini ve elde edilen verilerin bulut bilişim tabanlı bir platformda tutulduğunu aktararak, takip sistemleri, hata önleme çözümleri, sensör temelli cihazlar ve özel üretim antenleriyle uçtan uca bir çözüm sunduklarını vurguladı.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Mercedes-Benz, Renault, Tofaş, Bridgestone – Lassa gibi markalara ürün tedarik eden Thread In Motion, lojistik sektörüne yönelik ürün ve çözümleri de bulunuyor. StartersHub, Reisoğlu İplik ve Ebru Dorman’dan toplamda 350 bin dolarlık yatırım alan Thread In Motion, yurtdışını açılmayı planlıyor. Şirket bu amaç doğrultusunda 2018'de Londra ve San Francisco ofislerini açtı. Thread In Motion, önümüzdeki dönemde akıllı ayakkabı, endüstriyel kullanıma yönelik akıllı saat ve giyilebilir gözlük üretmeyi hedefliyor. 

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