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Görme engellilerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımını amaçlayan yerli girişim WeWALK, Microsoft’un Erişebilirlik için Yapay Zeka programına seçildiğini bildirdi.

Girişimin, 25 milyon dolar bütçeli, beş yıl sürecek program kapsamında teknolojisini yapay zeka ile zenginleştireceği açıklandı. Microsoft iş birliğiyle WeWALK'un iki yeni özellik ile görme engellilere sunduğu deneyimi geliştireceği de aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bunlardan ilki baston kullanıcılarının baston hareketlerini ölçümleyip kişiye özel geri bildirimler vererek bağımsız hareket kabiliyetini artırmak olacak. Bir diğeri ise, görme engellilerin yolculuk deneyimlerini iyileştirecek sesli asistan çözümleri geliştirmek olacak.

Konuyla ilgili konuşan WeWALK Kurucu Ortağı ve CPO'su Kürşat Ceylan, "Titizlikle topladığımız veriler ve Microsoft’un desteklediği teknoloji ile görme engelliler için devrimsel nitelikte bir ürün sağlayacağız" dedi.

Microsoft'un baş inovasyon mimarı Mary Bellard da konuyla ilgili olarak, "Microsoft olarak engelliler ile birlikte, engelliler için düşünülen yapay zeka çözümlerinin, insanların bağımsız hareket kabiliyetlerine etkisinin çok büyük olduğuna inanıyoruz. İşte bu nedenle, dünya çapında beyaz baston kullanan milyonlarca insan için hayata geçiren WeWALK'u desteklemekten heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

Görme engelliler için geliştirilen akıllı baston WeWALK'un, bugüne kadar 37 ülkede binlerce görme engelliye ulaştığı belirtildi.