HABERTURK.COM

Yerli anket girişimlerinden havucum.com, 2018'de kurulduğu günden bu yana 250 binin üzerinde üyeye ulaştığını duyurdu. Deniz Alpay, Yunuscan Yeşilyurt ve Emre Gürsoy tarafından kurulan girişim, yeme-içme, alışveriş alışkanlıkları, bebek/çocuk gıdaları, bankacılık, kozmetik, telekomünikasyon ve pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklarla ilgili anketlerin platformu üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, havucum.com’da, kullanıcı alışkanlıkları, fiyat politikalarının uygunluğu, kullanıcıların beğendikleri/ beğenmedikleri yönler veya geliştirilmeye açık yönler bu anketlerle ortaya konuyor.

Öte yandan, platformda anket katılımcılarına ödül sistemi uygulanıyor. Buna göre, 2000 'havuç' 20TL’ye tekabül ediyor. Kazanılan havuçlarla elde edilen bakiye 20 TL ve üzerine ulaştığında kişinin sisteme kayıtlı banka hesabına EFT/ havale yoluyla ödeme yapılıyor.

PANDEMİDE HIZLI BÜYÜDÜ

2 yıl içinde beklenen büyümeyi pandemi sebebiyle 2020 yılının ortasında yakaladıklarını anlatan girişimin kurucularından Deniz Alpay, yüz yüze yapılan anketlerin bu dönemde dijital ortama yönelmesi ile birlikte beklediklerinin üzerinde bir büyüme oranı elde ettiklerini kaydetti.

Aynı zamanda kullanıcılarının alışkanlıklarını anlık analiz edebilen yapay zeka fonksiyonları da kullandıklarını anlatan Alpay, firmaların yeni ürün çıkartmadan önce kullanıcılara birkaç farklı reklam görseli/videosu izleterek, buradan alınan sonuçlardan hareketle yayınlayacakları reklamı havucum.com üzerinden belirleyebildiklerini de söyledi.

Havucum.com’a şimdilik Türkiye'de ikamet eden kişiler üye olabiliyor. Ancak Türkçe bilen ve yabancı uyruklu kişiler de anketlere katılabiliyor. Girişim, 2022 yılında ise yurt dışı pazarlara açılmayı hedefliyor.