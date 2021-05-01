Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilik
ABONE OL

Yerli girişime pandemi dopingi

Anket girişimlerinden havucum.com, pandeminin de etkisiyle kurulduğu 2018 yılından bu yana 250 bin kullanıcıya ulaştı. 2 yıl içinde beklenen büyümeyi pandemi sebebiyle 2020 yılının ortasında yakaladıklarını anlatan girişimin kurucularından Deniz Alpay, yüz yüze yapılan anketlerin bu dönemde dijital ortama yönelmesi ile birlikte beklediklerinin üzerinde bir büyüme oranı elde ettiklerini kaydetti. Anket katılımcılarına ödül sistemi uygulayan girişim, 2000 'havuç'u 20TL’ye denk gelecek şekilde belirlemiş durumda. Kazanılan havuçlarla elde edilen bakiye 20 TL ve üzerine ulaştığı durumlarda ise, katılımcılara EFT/ havale yoluyla ödeme yapılıyor

Yerli girişime pandemi dopingi
HABERTURK.COM

Yerli anket girişimlerinden havucum.com, 2018'de kurulduğu günden bu yana 250 binin üzerinde üyeye ulaştığını duyurdu. Deniz Alpay, Yunuscan Yeşilyurt ve Emre Gürsoy tarafından kurulan girişim, yeme-içme, alışveriş alışkanlıkları, bebek/çocuk gıdaları, bankacılık, kozmetik, telekomünikasyon ve pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklarla ilgili anketlerin platformu üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, havucum.com’da, kullanıcı alışkanlıkları, fiyat politikalarının uygunluğu, kullanıcıların beğendikleri/ beğenmedikleri yönler veya geliştirilmeye açık yönler bu anketlerle ortaya konuyor.

Öte yandan, platformda anket katılımcılarına ödül sistemi uygulanıyor. Buna göre, 2000 'havuç' 20TL’ye tekabül ediyor. Kazanılan havuçlarla elde edilen bakiye 20 TL ve üzerine ulaştığında kişinin sisteme kayıtlı banka hesabına EFT/ havale yoluyla ödeme yapılıyor.

PANDEMİDE HIZLI BÜYÜDÜ

2 yıl içinde beklenen büyümeyi pandemi sebebiyle 2020 yılının ortasında yakaladıklarını anlatan girişimin kurucularından Deniz Alpay, yüz yüze yapılan anketlerin bu dönemde dijital ortama yönelmesi ile birlikte beklediklerinin üzerinde bir büyüme oranı elde ettiklerini kaydetti.

Aynı zamanda kullanıcılarının alışkanlıklarını anlık analiz edebilen yapay zeka fonksiyonları da kullandıklarını anlatan Alpay, firmaların yeni ürün çıkartmadan önce kullanıcılara birkaç farklı reklam görseli/videosu izleterek, buradan alınan sonuçlardan hareketle yayınlayacakları reklamı havucum.com üzerinden belirleyebildiklerini de söyledi.

Havucum.com’a şimdilik Türkiye'de ikamet eden kişiler üye olabiliyor. Ancak Türkçe bilen ve yabancı uyruklu kişiler de anketlere katılabiliyor. Girişim, 2022 yılında ise yurt dışı pazarlara açılmayı hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yerli girişim Crowia dijitalde interaktif eğitim verecek
GİRİŞİMCİLİKEğitim hizmetlerini dijitale taşıdı
Param Eçözüm'ün çoğunluk hisselerini satın aldı
GİRİŞİMCİLİKYerli 'fintech'lerden güç birliği!
İkinci el elektronik ürün girişimine tohum yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİK3 yılda 30 bin ikinci el cihaz sattı
Yolcu360 6 milyon dolar Seri A yatırımı aldı
GİRİŞİMCİLİKDeğerini 30 milyon dolara çıkardı
Medklik'e B4YO Capital'den yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİKDoktorları buluşturan girişime yatırım
PharmUp 6 ekip ile ikinci döneme başlıyor
GİRİŞİMCİLİKİkinci döneme 6 ekip ile başlıyor
Girişim ve İş Dünyası Zirvesi kapılarını açtı
GİRİŞİMCİLİK'Türkiye ile rekabet edecek ülke yok'
P&G’nin ilk girişimi 2 milyon genci hedefliyor
GİRİŞİMCİLİKP&G girişimi Banabak hedef büyüttü
Keiretsu'dan Artiox’a 7 milyon TL değerleme üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİKYerli sanat markete Keiretsu'dan yatırım
Kadın girişimciye özel eğitim verecek
GİRİŞİMCİLİKKadın girişimciye özel eğitim verecek