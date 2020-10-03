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Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.

Yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu bilgileri verdi:

Verilen ruhsatın uluslararası düzeyde, dünyada da geçerli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun dışında özellikle kırım kongo aşısı, suçiçeği, kuduz ve BCG verem aşısı için de hayvan çalışmaları bitti, önümüzdeki 1-2 hafta içinde insan çalışmalarına başlamış olacağız. Bu aşıları da müjdelemek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İnşallah hayırlısıyla bunu neticeye kavuştururuz" dedi...

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