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        Haberler Gündem Yerli yapay zeka ekosistemi kamu kurumlarına öncü model olacak

        Yerli yapay zeka ekosistemi kamu kurumlarına öncü model olacak

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi oluşturduklarını açıkladı. Duran, CibGPT, İlgen, ULAK, yapay zekâ destekli medya takibi, CİMER süreçleri ve blokzincir tabanlı arşiv çalışmalarıyla kamu sektöründe öncü bir model ortaya koyduklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        İletişim'de yapay zeka hamlesi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığı bünyesinde yürütülen yapay zekâ ve dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda veri güvenliği, teknolojik bağımsızlık ve kurumsal verimlilik ilkeleri doğrultusunda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettiklerini ifade etti.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Duran, kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekâyı kamu yararına etkin şekilde kullanan güçlü bir model oluşturduklarını kaydetti.

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        YERLİ VE GÜVENLİ YAPAY ZEKÂ MİMARİSİ

        Paylaşımında yürütülen projelere de değinen Duran, kurum bünyesinde kendi GPU sunucuları ve altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurulduğunu, verilerin kurum içinde ve güvenli biçimde işlendiğini aktardı.

        Duran, internete kapalı yerli LLM ve VLM modellerinin kuruma özel ince ayarlarla devreye alındığını, hassas verilerin güvenli şekilde işlendiğini belirtti. Personel için kapalı devre yapay zekâ platformu “CibGPT”nin geliştirildiğini açıklayan Duran, yazılım süreçlerini hızlandıran kodlama ajanı “İlgen”in de hayata geçirildiğini bildirdi.

        KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI

        Eski sistemlerle doğal dilde iletişim kurulmasını sağlayan “ULAK” projesine de dikkat çeken Duran, teknik olmayan kullanıcıların da sistemlerle konuşabildiği modern veritabanı altyapılarının oluşturulduğunu ifade etti.

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        İletişim Başkanlığı’nın VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli ve ölçeklenebilir içerik üretimine geçtiğini belirten Duran, uluslararası medya takibinin de yapay zekâ ile güçlendirildiğini; risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazanıldığını kaydetti.

        MEDYA TAKİBİ VE CİMER’DE YAPAY ZEKÂ

        Duran ayrıca, CİMER süreçlerinde yapay zekânın başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek amacıyla kullanıldığını bildirdi.

        Açık yapay zekâ ekosistemine katkı sunmak amacıyla Hugging Face’te kurumsal hesap açıldığını ve veri setlerinin paylaşıldığını belirten Duran, tüm yayınların blokzincir üzerinde güvence altına alınarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturulduğunu ifade etti.

        DÖNÜŞÜM DEVLET GENELİNE TAŞINIYOR

        Kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri gönderilerek bu dönüşümün devlet geneline taşındığını vurgulayan Duran, “Üretken, şeffaf, güvenli ve insan odaklı yapay zekâ ile geleceği inşa ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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        #İletişim yapay zekar
        #Burhanettin Duran
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