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Yeryüzü Doktorlarından "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyası



Yeryüzü Doktorları Derneği, anne ve çocukların sıkça yaşadığı sağlık problemlerine dikkati çekmek için "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her gün 800'den fazla kadın hamilelikte, doğum sırasında veya sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Yenidoğan ölümleri, 5 yaş altı ölümlerinin yüzde 47'sini oluşturmakta.

Bugüne kadar Uganda'dan Nijer'e, Somali'den Yemen'e, yeryüzünün birçok bölgesinde, ihtiyaç sahibi on binlerce anne ve çocuğu tedavi eden Yeryüzü Doktorları Derneği, anne ve çocuk ölümlerinin yoğun gözlemlendiği bölgelerde özel olarak klinikler de açıyor veya var olan klinikleri destekliyor.

Bu kliniklerde hamile ve emziren annelerin rutin kontrolleri, sağlıklı doğum uygulamaları, fistül tedavisi, bebeklerin aşılanması ve pediatrik muayenelerin gerçekleştirilmesi gibi çok sayıda hizmet veriliyor. Ayrıca kadın ve çocuk hastalıkları alanında çok sayıda eğitim de düzenleyen dernek sürdürülebilir fayda sağlamayı hedefliyor.

Dernek, gerçekleştiği çalışmaları daha fazla kişiye ulaştırma amacıyla "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" adıyla bir kampanya başlattı. Anne ve çocukların yaşadığı sağlık problemleri ve buna bağlı meydana gelen ölümlerle mücadele için uzun yıllardır aktif olarak çalışan dernek, kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yetersiz sağlık imkanları nedeniyle pek çok anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu ölümlerin pek çoğunun uygun yöntemlerle tedavi edilmeleri durumunda önlenebilir olduğunu biliyoruz. Biz Yeryüzü Doktorları olarak, sağlık imkanlarının yetersiz olduğu bölgelere ulaşmaya çalışıyor, anneler ve evlatları için daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyoruz. Uzun yıllardır bu alanda çalışmalarımız var. O çalışmalarımızı sürdürebilmek, daha çok kişiye ulaşabilmek için halkımızın desteğini bekliyoruz. Gelin, hep birlikte yardım edelim; yaşasın anneler, yaşasın çocuklar." ifadelerini kullandı.