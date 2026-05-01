Yeryüzüne isminizi yazdırın: NASA uydu görüntüleriyle isminizi oluşturuyor
NASA'nın "Your Name in Landsat" aracı, Dünya'nın farklı bölgelerinden çekilmiş gerçek uydu görüntülerindeki harf benzeri şekilleri bir araya getirerek kullanıcıların isimlerini kişiselleştirilmiş görsellere dönüştürüyor.
NASA, "Your Name in Landsat" adlı sitesiyle isminizi, uydu görüntüleri kullanarak yazmanızı sağlıyor.
Sistem, Dünya'nın farklı bölgelerinden çekilmiş gerçek Landsat uydu fotoğrafları içinde harf şekline benzeyen doğal ve insan yapımı oluşumları tarayarak girilen ismi yazıya dönüştürüyor.
Oluşturulan görseller kişiselleştirilmiş şekilde indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor.
NASA, projeyle hem yarım asrı aşan Landsat uydu arşivini kamuoyuna tanıtmayı hem de Dünya gözlem verilerini daha eğlenceli ve erişilebilir bir formatta sunmayı hedefliyor.
Peki siz kendi adınızı nasıl oluşturabilirsiniz?
- https://science.nasa.gov/mission/landsat/outreach/your-name-in-landsat/ adresine gidin.
- İsminizi kutuya yazın ve 'enter' tuşuna basın.
- Fotoğraf otomatik oluşacaktır.