Yeşil Burun Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Yeşil Burun Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Portekiz geçmişini geride bırakan Yeşil Burun Adaları, 1975’teki bağımsızlığından sonra Afrika’nın en istikrarlı ada devletlerinden biri statüsüne yükseldi. Uluslararası görüşmelerde kullanılan +238 Yeşil Burun Adaları telefon kodu, telekom altyapısının merkezi Praia üzerinden yönetilir. Şehir içi taksilerden kiralık araçlara kadar her taşıtın arka camında CV plaka kodu bulunur ve bu kod sürücülere ülke farkındalığı kazandırır. Finansal tarafta Cape Verde Esküdosu (kodu CVE) Euro’ya sabitlenen kur sayesinde fiyat dalgalanmalarını sınırlı tutar. Bankalar Euro ve Dolar bozdurma işlemlerini basit prosedürlerle tamamlar. İnternet yayıncılığında tahsis edilen .cv alan adı, devletin yetkilendirdiği kayıt merkezi tarafından dağıtılır ve yerel işletmeler turizm potansiyelini bu uzantıyla küresel kitlelere taşır.

YEŞİL BURUN ADALARI TELEFON KODU (+238)

Yeşil Burun Adaları’nı sabit hat ya da cep telefonundan aramak için ilk adım, çıkış kodunun ardından +238 numarasını tuşlamaktır. Türkiye’den arama başlatılırken standart çıkış kodu “00” ile başlayan hat, 00238 XXX XX XX formatına dönüşür. Ada içindeki mobil hatlar öncelikle 9’la başlar; sabit hatlar ise bölgeye göre 2 veya 3 rakamıyla devam eder. Adalardaki oteller, havalimanı transfer şirketleri ve dalış merkezleri uluslararası aramalara açık numaralar kullanır, bu nedenle iletişimde ciddi kesinti yaşanmaz. Seyahat planlarınızı yaparken yerel saat dilimini (UTC −1) akılda tutmanız yararlı olur.

YEŞİL BURUN ADALARI PLAKA KODU (CV) Trafikte karşınıza çıkan beyaz oval etiketlerdeki CV harfleri ülkenin Portekizce adı Cabo Verde’nin kısaltmasıdır. Yerel plaka yapısı iki harf ve dört rakamdan oluşur (örnek: SV 12 34), ilk harf adalar grubunu, ikinci harf ise ilçeyi gösterir. Kiralık otomobiller turistik bölgelerde fazla olduğu için CV kodu, yol tabelalarında ve araç kiralama ofislerinde kolayca gözlenir. Yasal zorunluluk nedeniyle tüm motorlu taşıtlar bu uluslararası işareti taşır; bu durum gümrük geçişlerinde ve feribot transferlerinde hızlı kontrol olanağı sağlar. YEŞİL BURUN ADALARI PARA BİRİMİ (CAPE VERDE ESKÜDOSU – CVE) Ülkenin resmi para birimi Cape Verde Esküdosu dur ve uluslararası piyasalarda CVE ile anılır. Bir Euro’nun 110,265 CVE karşılığı sabitlenmiş kur üzerinden hesaplanır; Merkez Bankası bu çıpayı yıllardır korur. Banknotlar 200’den 2 000 CVE’ye, madeni paralar ise 1’den 200 CVE’ye uzanır. Turistik bölgelerde kredi kartı kabulü yaygındır fakat kırsal adalara açılmayı planlayanlar yanında nakit taşımayı tercih eder. Başkent Praia’daki bankalar hafta içi 08.00-15.00 saatleri arasında döviz bozdurma hizmeti verir; hafta sonu işlemlerini ise resort oteller üstlenir. Peg sistemi sayesinde fiyatların beklenmedik yükseliş göstermemesi, tatilcilerin bütçe planlamasını kolaylaştırır.