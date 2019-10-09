Yeşil salata tarifi, nasıl yapılır?

Bol yeşillikli ve vitaminli bir salata yapacağım sizlere. Sofralarımızda sunduğumuz, ana yemeklerin yanına çok yakışan salata çeşitleri, doyuruculuğu ve lezzeti ile herkesin damak tadına uygundur. Salata sevmeyen yoktur umarım. Bu tarif edeceğim yeşil salata, özellikle balığın yanında iyi gider.

Yeşil Salata İçin Gereken Malzemeler:

1 demet marul

Yarım demet tere

1 demet roka

2 dal taze soğan

1 avuç taze nane

1 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar tuz.

Yeşil Salata Tarifi Yapılışı:

Elimizle doğradığımız marulları büyük bir kâseye alalım.

Sırasıyla tere, roka, nane ve taze soğanları katıyoruz ve hafifçe karıştırıyoruz.

Salata sosu için 1 limon suyu 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve biraz tuz ekleyerek ufak bir kâsede karıştırıyoruz.

Salatamızın üzerine sostan gezdirerek yediriyoruz.

Salatamız hazır. İster sofrada ortaya, ister konukların her birine ayrı kâselerde sunarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Yeşil Salata Tarifi Püf Noktası: