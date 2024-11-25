Yeşil soğanın şaşırtacak faydaları: Yeşil soğan neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?
Düşük kalorili bir besin olan yeşil soğan, genellikle salatalarda bazen de çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. Yeşil soğan; antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir sebzedir. Yeşil soğanın şaşırtacak faydaları: Yeşil soğan neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar.
Birçok derde deva olan bitkilerden biri olan yeşil soğan, sevilerek tüketilen bir soğan çeşididir. Yüksek antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklığı güçlendirir ve daha pek çok konuda fayda sağlar. Yeşil soğanın faydaları ve yeşil soğanın zararları nelerdir? Yeşil soğan tansiyonu yükseltir mi? Yeşil soğanın faydaları cinsellik yönünden nelerdir? Yeşil soğanın cilde faydaları ve yeşil soğanın saça faydaları nelerdir? Yeşil soğan hangi hastalıklara iyi gelir? Gebelikte yeşil soğan tüketmek yararlı mıdır? İşte, merak edilen detaylar.
Yeşil Soğanın Faydaları
İltihabı Azaltır
Yeşil soğanın birçok tedavi edici özelliği vardır ve birçok kronik hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Buna ek olarak, araştırmalar yeşil soğan tüketmenin iltihaplanmayı olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Bunun nedeni yeşil soğanda bulunan kuersetin, flavonoidler ve vitaminler gibi antioksidanlardır. Bu besinler iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
Yeşil soğan aynı zamanda, soğuk algınlığı semptomlarını azaltmada fayda sağlayan C vitamini açısından da zengindir.
Kalp Sağlığına İyi Gelir
Yeşil soğanlar, bir flavonoid türü olan Quercetin açısından zengindir. Bu flavonoid, dolaşımdaki homosistein seviyelerini azaltarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kalp krizi veya enfeksiyon riskini azaltmak için gereklidir. Yeşil soğan ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olan ve hipertansiyonu önleyen potasyum içerir.
Kolesterolü Düşürür
Yeşil soğanlar, kandaki kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinen organo-kükürt bileşikleri açısından zengindir. Ayrıca, yeşil soğanlardaki flavonoidler, HDL'yi veya iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur.
Diyabete İyi Gelir
Yeşil soğanın karbonhidrat ve kalori oranı düşüktür. Bu nedenle bu sebzeyi diyetinize dâhil etmekte bir sakınca yoktur. Ayrıca kan kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan lif bakımından da zengindir.
Bağışıklığı Güçlendirir
Yeşil soğan makul miktarlarda C vitamini, magnezyum, potasyum ve demir içerir. Bu besinler ve mineraller, sağlam ve güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için gereklidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi, enfeksiyon ve hastalıklara yakalanmanızı önler. Özellikle C vitamininin sağlığa birçok faydası vardır; soğuk algınlığı semptomlarını azaltır.
Bağırsaklarınızı Temiz Tutar
Haşlanmış yeşil soğan tüketimi, sindirim ve bağırsak rahatsızlıklarını azaltabilir. Lif ve probiyotik içeriği nedeniyle toksik atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yeşil soğan ayrıca mide duvarını güçlendirmeye ve çeşitli hastalıkları önlemeye de yardımcıdır.
Kanseri Önler
Kanser, kontrolsüz bir şekilde büyüyen ve yayılan bir grup anormal hücredir. Yeşil soğan tüketmek, kanserli hücrelerin büyümesini engelleyerek kanseri önlemeye yardımcı olabilir.
Yeşil Soğanın Zararları
Mide yanması ya da mide ekşimesi gibi problemler doğurabilir. Ayrıca bazı kişilerde soğana temas etmek bile alerjiyi tetikleyebilir. Yeşil soğan, ağızda kokuya neden olabilir.
Yeşil Soğan Tansiyonu Yükseltir Mi?
Yeşil soğan, kalp ve damar sağlığı için oldukça önemlidir. Kan basıncını düzenler ve yüksek tansiyonun önlenmesine yardımcı olur.
Yeşil Soğanın Faydaları Cinsellik
Bazı araştırmalara göre:
Soğan yemek, testosteron seviyenizi artırabilir. Testosteron ayrıca sperm üretiminde ve libidoda da önemli bir rol oynar.
Soğan yemek, erkekler arasında en yaygın cinsel işlev bozukluklarından biri olan erektil disfonksiyona da yardımcı olabilir.
Soğan yemenin -erkeklerde cinsel isteği etkileyebilen- testosteron üretimini destekleyebileceği öne sürülmektedir. Öyle ki bazı araştırmalar, geçmişte bekâr rahiplerin soğan yemesinin libidoyu arttırdığından dolayı yasaklandığını göstermektedir.
Yeşil Soğanın Cilde Faydaları
Cilt hasarını önlemede önemli rol oynayan A, C ve E vitaminlerini barındırmaktadır. Ayrıca C vitamini cildin yenilenmesine yardımcı olur. A ve E vitaminleri ise cilt sağlığını korur.
Kısacası yeşil soğanı cilt bakım rutinlerinize dâhil ederek cildinizi tazeleyebilir, gençleşmesine ve korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Yeşil Soğanın Saça Faydaları
Soğanı saç bakım rutininize dâhil etmek size aşağıdaki faydaları sağlayabilir:
Yeşil Soğan Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Yeşil soğan bağışıklığı güçlendirir; iltihapları azaltır. Soğuk algınlığı, kalp hastalıkları ve bazı iltihaplı rahatsızlıklara karşı koruyucu etkilere sahiptir.
Gebelikte Yeşil Soğan Tüketmek
Hamileliğiniz sırasında güvenle soğan yiyebilir ve damak tadınızı şenlendirebilirsiniz. Ancak bunu ölçülü bir şekilde yapmakta yarar var çünkü fazla tüketim, bu hassas dönemde size ve bebeğinizin gelişimine zarar verebilir.