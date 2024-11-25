Yeşil soğanın şaşırtacak faydaları: Yeşil soğan neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?

Birçok derde deva olan bitkilerden biri olan yeşil soğan, sevilerek tüketilen bir soğan çeşididir. Yüksek antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklığı güçlendirir ve daha pek çok konuda fayda sağlar. Yeşil soğanın faydaları ve yeşil soğanın zararları nelerdir? Yeşil soğan tansiyonu yükseltir mi? Yeşil soğanın faydaları cinsellik yönünden nelerdir? Yeşil soğanın cilde faydaları ve yeşil soğanın saça faydaları nelerdir? Yeşil soğan hangi hastalıklara iyi gelir? Gebelikte yeşil soğan tüketmek yararlı mıdır? İşte, merak edilen detaylar.

Yeşil Soğanın Faydaları İltihabı Azaltır Yeşil soğanın birçok tedavi edici özelliği vardır ve birçok kronik hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Buna ek olarak, araştırmalar yeşil soğan tüketmenin iltihaplanmayı olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Bunun nedeni yeşil soğanda bulunan kuersetin, flavonoidler ve vitaminler gibi antioksidanlardır. Bu besinler iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

REKLAM Yeşil soğan aynı zamanda, soğuk algınlığı semptomlarını azaltmada fayda sağlayan C vitamini açısından da zengindir. Kalp Sağlığına İyi Gelir Yeşil soğanlar, bir flavonoid türü olan Quercetin açısından zengindir. Bu flavonoid, dolaşımdaki homosistein seviyelerini azaltarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kalp krizi veya enfeksiyon riskini azaltmak için gereklidir. Yeşil soğan ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olan ve hipertansiyonu önleyen potasyum içerir.

Kolesterolü Düşürür Yeşil soğanlar, kandaki kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinen organo-kükürt bileşikleri açısından zengindir. Ayrıca, yeşil soğanlardaki flavonoidler, HDL'yi veya iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Diyabete İyi Gelir Yeşil soğanın karbonhidrat ve kalori oranı düşüktür. Bu nedenle bu sebzeyi diyetinize dâhil etmekte bir sakınca yoktur. Ayrıca kan kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan lif bakımından da zengindir.

REKLAM Bağışıklığı Güçlendirir Yeşil soğan makul miktarlarda C vitamini, magnezyum, potasyum ve demir içerir. Bu besinler ve mineraller, sağlam ve güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için gereklidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi, enfeksiyon ve hastalıklara yakalanmanızı önler. Özellikle C vitamininin sağlığa birçok faydası vardır; soğuk algınlığı semptomlarını azaltır.

Bağırsaklarınızı Temiz Tutar Haşlanmış yeşil soğan tüketimi, sindirim ve bağırsak rahatsızlıklarını azaltabilir. Lif ve probiyotik içeriği nedeniyle toksik atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yeşil soğan ayrıca mide duvarını güçlendirmeye ve çeşitli hastalıkları önlemeye de yardımcıdır. Kanseri Önler

Kanser, kontrolsüz bir şekilde büyüyen ve yayılan bir grup anormal hücredir. Yeşil soğan tüketmek, kanserli hücrelerin büyümesini engelleyerek kanseri önlemeye yardımcı olabilir. REKLAM Yeşil Soğanın Zararları Mide yanması ya da mide ekşimesi gibi problemler doğurabilir. Ayrıca bazı kişilerde soğana temas etmek bile alerjiyi tetikleyebilir. Yeşil soğan, ağızda kokuya neden olabilir.

Yeşil Soğan Tansiyonu Yükseltir Mi? Yeşil soğan, kalp ve damar sağlığı için oldukça önemlidir. Kan basıncını düzenler ve yüksek tansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Yeşil Soğanın Faydaları Cinsellik Bazı araştırmalara göre: Soğan testosteron üretimini artırabilir: Soğan yemek, testosteron seviyenizi artırabilir. Testosteron ayrıca sperm üretiminde ve libidoda da önemli bir rol oynar.

Erektil disfonksiyona yardımcı olabilirler: Soğan yemek, erkekler arasında en yaygın cinsel işlev bozukluklarından biri olan erektil disfonksiyona da yardımcı olabilir. Soğan yemek cinsel arzuyu artırabilir: Soğan yemenin -erkeklerde cinsel isteği etkileyebilen- testosteron üretimini destekleyebileceği öne sürülmektedir. Öyle ki bazı araştırmalar, geçmişte bekâr rahiplerin soğan yemesinin libidoyu arttırdığından dolayı yasaklandığını göstermektedir.

REKLAM Yeşil Soğanın Cilde Faydaları Cilt hasarını önlemede önemli rol oynayan A, C ve E vitaminlerini barındırmaktadır. Ayrıca C vitamini cildin yenilenmesine yardımcı olur. A ve E vitaminleri ise cilt sağlığını korur. Soğanda bulunan ve güçlü bir antioksidan olan kuersetin cildi korur.

Bir diğer besin maddesi olan folik asit, yeni hücre oluşumunun sürdürülmesine yardımcı olur.

Soğan suyu topikal olarak kullanıldığında, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde akneyi potansiyel olarak hafifletebilir. Kısacası yeşil soğanı cilt bakım rutinlerinize dâhil ederek cildinizi tazeleyebilir, gençleşmesine ve korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Yeşil Soğanın Saça Faydaları Soğanı saç bakım rutininize dâhil etmek size aşağıdaki faydaları sağlayabilir: Kepek ve saç derisi tahrişini tedavi eder.

Kelliği tedavi eder.

Saç foliküllerini güçlendirir.

Yıpranmış ve kuru saçlara bakım yapar.

Saç dökülmesiyle mücadele eder.

Saçların hızlı uzamasını teşvik eder.

Saç sağlığını ve dokusunu iyileştirir. Yeşil Soğan Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Yeşil soğan bağışıklığı güçlendirir; iltihapları azaltır. Soğuk algınlığı, kalp hastalıkları ve bazı iltihaplı rahatsızlıklara karşı koruyucu etkilere sahiptir.