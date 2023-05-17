İl il Yeşil Sol Parti milletvekili listesi

Milyonlarca seçmen 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. Oy sayımının sona ermesiyle YSK Başkanı kesin olmayan seçim sonuçlarını duyurdu. Buna göre Yeşil Sol Parti kesin olmayan seçim sonuçlar ile Milletvekili Seçimi'nde yüzde 8,80 oy alırken çıkardığı tahmini milletvekili sayısı 62 oldu. İşte il il Yeşil Sol Parti milletvekilleri...