"Yeşil Vadi'nin Kızı" bugün başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

"Yeşil Vadi'nin Kızı" bugün başlıyor

İlk bölümüyle bugün 16.15'te sonraki günler hafta içi her gün 15.45'te SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak olan "Yeşil Vadi'nin Kızı"nda 'Melissa' ile 'Metin' karakterine hayat veren Beren Gökyıldız ile Onur Dikmen, dizi ve canlandırdıkları karakterler hakkında Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a açıklamalarda bulundu

SHOW TV, ilk bölümü bugün 16.15'te sonraki günler hafta içi her gün 15.45'te ekrana gelecek yüreklere dokunacak yeni bir diziyi daha izleyicilerle buluşturuyor.
"Yeşil Vadi'nin Kızı"...

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş 'Melissa Çelik'in hayat serüvenini konu alan, "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor.
Dizinin senaryosunu ise Özge Aras ile Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi'nin Kızı"nda genç kuşağın başarılı ismi Beren Gökyıldız'a Sezin Bozacı ve Onur Dikmen eşlik ediyor.
"Yeşil Vadi'nin Kızı"nda 'Melissa' ile 'Metin' karakterine hayat veren Beren Gökyıldız ile Onur Dikmen, rolleri ve dizi hakkında merak edilenleri Habertürk'e anlattı.

Beren Gökyıldız; "Yeşil Vadi'nin Kızı" için "Herkesin kendi dünyasından bir kesit, bir an bulabilmesini diliyorum. 'Melissa'nın güçlü duruşu ve hayalleri umarım izleyen herkesin hayatına dokunur" derken, Onur Dikmen ise "Umuyorum hikâyemizde herkes kendinden bir şeyler bulur ve keyif alır" dedi.

"SICACIK BİR HİKÂYE"

* "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın hikâyesini nasıl buldunuz? Dizinin konusunu bir de sizlerden dinleyebilir miyiz?

Beren Gökyıldız: "Yeşil Vadi’nin Kızı", küçük yaşta yetiştirme yurdunda kalan, hep mutlu bir aile hayali kuran 'Melissa’nın hikâyesi. Hayatında yaşadığı bütün zorluklara rağmen umudunu asla kaybetmeyen bir kız 'Melissa'...

Onur Dikmen: L. M. Montgomery’nin romanı ‘Anne of Green Gables’ den esinlenerek, senaristlerimiz Özge Aras ile Serhat Yiğit’in günümüze ve coğrafyamıza uyarladığı sıcacık bir hikâye. Kısaca; 'Metin', ablası 'Mahinur' ile birlikte ‘Yeşil Vadi’ de yaşıyor. Sıradan bir kasaba hayatı yaşarlarken, hayatlarına adeta gökten düşer gibi 'Melissa’nın girmesi ile macera başlıyor.

* "Yeşil Vadi'nin Kızı", sizi hangi unsuru ya da unsurlarıyla ikna etti?

Beren Gökyıldız: Öncelikle oynadığım karakterin güçlü duruşu, hayalperest ve neşe dolu olması hikâyenin masalsılığı ve okurken hayallere sürüklüyor olması.

Onur Dikmen: Gerek oyuncu kadrosu, gerek yönetmenlerimiz bunun yanında yapım ekibimizle gerçekten kanımız uyuştu diyelim. Sevgili dostum Murat Şenoy ve bu proje ile tanıştığımız ama çok sevdiğim Çağıl Nurhak Aydoğdu ile bu yola çıkmanın heyecan verici olduğunu düşündüm.

* Canlandırdığınız karakteri analiz eder misiniz?

Beren Gökyıldız: Oldukça zor bir hayatı olmasına rağmen yaşına göre çok güçlü, hayalperest, umutlu, heyecanlı, neşe dolu ve hayatına girdiği herkesi olumlu etkileyen neşe dolu bir kız 'Melissa'...

Onur Dikmen: Ben bu dizide 'Metin' karakterini canlandırıyorum. 'Metin', erken yaşta büyük bir kayıp yaşamış biri, ailesini kaybediyor. Bunun etkisi ile içine kapanık bir kişilik geliştirmiş. Sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çekerken, düzen ve istikrar arayışı onun yaşamının merkezinde yer alıyor.

"HAYATIMDA İLK DEFA BİR DİZİNİN RİTMİNİ TARTIŞTIK"

* Rolünüze hazırlık süreci nasıl geçti? Malum dizi hassas ve oldukça duygu yüklü... Çekimler sırasında sizi zorlayan durumlar oldu mu?

Beren Gökyıldız: Hazırlık süresince yönetmenlerimle analizler yaptık ve oyunculuk hayatımda ilk defa bir karakterin ve dizinin ritmini, müziklerini tartıştık. Bu bana karakterle ilgili çok şey kattı. Karakterin duygusunu anlamama yardımcı oldu. Diziyi uyarladığımız ‘Anne of Green Gables’ kitabını okudum. Empati yapmaya çalıştım. Sonunda 'Melissa' ortaya çıktı... Tabii ki çekimlerde zorlandığım sahneler oldu ama sette sürekli bir pedagogum vardı. Onun ve yönetmenlerimin ve tabii ki diğer partnerlerimin desteğiyle üstesinden geldiğimi düşünüyorum.

Onur Dikmen: Açıkçası beni zorlayan çok faktör oldu. Evet, canlandırdığım karakter 'Metin', etrafına aşılması çok zor duvarlar örmüş bir karakter, elbette geçmişin travmaları gölgesinde gelişen bir hayat onun ki, zaman zaman birlikte içimizin çok sıkıldığı, ama umudun her zaman var olduğu inancı ile topallayarak da olsa yolumuza devam ettik diyelim. (Gülüyor)

* "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın izleyicilere hangi duyguları ve öğretileri aşılamasını dilersiniz?

Beren Gökyıldız: Herkesin kendi dünyasından bir kesit, bir an bulabilmesini diliyorum. 'Melissa'nın güçlü duruşu ve hayalleri umarım izleyen herkesin hayatına dokunur.

Onur Dikmen: Bizim hikâyemiz de diğer hikâyelerde olduğu gibi, çeşitli insan manzaralarını içeriyor, kimi küçük şeylerden mutlu, kiminin gözü yükseklerde, kimi aşkın peşinde, kimi paranın, kimiyse sadece sıcak bir yuvanın. Umuyorum hikâyemizde herkes kendinden bir şeyler bulur ve keyif alır.

"YEŞİL VADİ'NİN KIZI" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikâye başlar.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 2 Temmuz 2023 Pazar MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim kim oldu, hangi yarışmacı?
TELEVİZYON MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim kim oldu?
Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! 2 Temmuz AB ve total reyting sonuçları: MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere
TELEVİZYON Pazar günü reytinglerde zirve yarışı
Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...
TELEVİZYON Barbie filmi ne zaman çıkacak?
Şabanoğlu Şaban nerede çekildi, çekildiği ev nerede? Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Şabanoğlu Şaban oyuncuları ve konusu
Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir, gerçek hikaye mi ve nerede çekiliyor?
TELEVİZYON Vermem Seni Ellere dizisi konusu nedir?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 1 Temmuz 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklandı!
Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
TELEVİZYON Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım ...
House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYON House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 30 Haziran 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklandı!
MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 30 Haziran 2023 Cuma MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim kim oldu, hangi yarışmacı?
TELEVİZYON MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.