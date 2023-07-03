"Yeşil Vadi'nin Kızı" bugün başlıyor

SHOW TV, ilk bölümü bugün 16.15'te sonraki günler hafta içi her gün 15.45'te ekrana gelecek yüreklere dokunacak yeni bir diziyi daha izleyicilerle buluşturuyor.

"Yeşil Vadi'nin Kızı"... Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş 'Melissa Çelik'in hayat serüvenini konu alan, "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor.

Dizinin senaryosunu ise Özge Aras ile Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi'nin Kızı"nda genç kuşağın başarılı ismi Beren Gökyıldız'a Sezin Bozacı ve Onur Dikmen eşlik ediyor.

"Yeşil Vadi'nin Kızı"nda 'Melissa' ile 'Metin' karakterine hayat veren Beren Gökyıldız ile Onur Dikmen, rolleri ve dizi hakkında merak edilenleri Habertürk'e anlattı.

Beren Gökyıldız; "Yeşil Vadi'nin Kızı" için "Herkesin kendi dünyasından bir kesit, bir an bulabilmesini diliyorum. 'Melissa'nın güçlü duruşu ve hayalleri umarım izleyen herkesin hayatına dokunur" derken, Onur Dikmen ise "Umuyorum hikâyemizde herkes kendinden bir şeyler bulur ve keyif alır" dedi.

"SICACIK BİR HİKÂYE" * "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın hikâyesini nasıl buldunuz? Dizinin konusunu bir de sizlerden dinleyebilir miyiz? Beren Gökyıldız: "Yeşil Vadi’nin Kızı", küçük yaşta yetiştirme yurdunda kalan, hep mutlu bir aile hayali kuran 'Melissa’nın hikâyesi. Hayatında yaşadığı bütün zorluklara rağmen umudunu asla kaybetmeyen bir kız 'Melissa'... Onur Dikmen: L. M. Montgomery’nin romanı ‘Anne of Green Gables’ den esinlenerek, senaristlerimiz Özge Aras ile Serhat Yiğit’in günümüze ve coğrafyamıza uyarladığı sıcacık bir hikâye. Kısaca; 'Metin', ablası 'Mahinur' ile birlikte ‘Yeşil Vadi’ de yaşıyor. Sıradan bir kasaba hayatı yaşarlarken, hayatlarına adeta gökten düşer gibi 'Melissa’nın girmesi ile macera başlıyor.

* "Yeşil Vadi'nin Kızı", sizi hangi unsuru ya da unsurlarıyla ikna etti? Beren Gökyıldız: Öncelikle oynadığım karakterin güçlü duruşu, hayalperest ve neşe dolu olması hikâyenin masalsılığı ve okurken hayallere sürüklüyor olması. Onur Dikmen: Gerek oyuncu kadrosu, gerek yönetmenlerimiz bunun yanında yapım ekibimizle gerçekten kanımız uyuştu diyelim. Sevgili dostum Murat Şenoy ve bu proje ile tanıştığımız ama çok sevdiğim Çağıl Nurhak Aydoğdu ile bu yola çıkmanın heyecan verici olduğunu düşündüm.

* Canlandırdığınız karakteri analiz eder misiniz? Beren Gökyıldız: Oldukça zor bir hayatı olmasına rağmen yaşına göre çok güçlü, hayalperest, umutlu, heyecanlı, neşe dolu ve hayatına girdiği herkesi olumlu etkileyen neşe dolu bir kız 'Melissa'... Onur Dikmen: Ben bu dizide 'Metin' karakterini canlandırıyorum. 'Metin', erken yaşta büyük bir kayıp yaşamış biri, ailesini kaybediyor. Bunun etkisi ile içine kapanık bir kişilik geliştirmiş. Sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çekerken, düzen ve istikrar arayışı onun yaşamının merkezinde yer alıyor.

"HAYATIMDA İLK DEFA BİR DİZİNİN RİTMİNİ TARTIŞTIK" * Rolünüze hazırlık süreci nasıl geçti? Malum dizi hassas ve oldukça duygu yüklü... Çekimler sırasında sizi zorlayan durumlar oldu mu? Beren Gökyıldız: Hazırlık süresince yönetmenlerimle analizler yaptık ve oyunculuk hayatımda ilk defa bir karakterin ve dizinin ritmini, müziklerini tartıştık. Bu bana karakterle ilgili çok şey kattı. Karakterin duygusunu anlamama yardımcı oldu. Diziyi uyarladığımız ‘Anne of Green Gables’ kitabını okudum. Empati yapmaya çalıştım. Sonunda 'Melissa' ortaya çıktı... Tabii ki çekimlerde zorlandığım sahneler oldu ama sette sürekli bir pedagogum vardı. Onun ve yönetmenlerimin ve tabii ki diğer partnerlerimin desteğiyle üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Onur Dikmen: Açıkçası beni zorlayan çok faktör oldu. Evet, canlandırdığım karakter 'Metin', etrafına aşılması çok zor duvarlar örmüş bir karakter, elbette geçmişin travmaları gölgesinde gelişen bir hayat onun ki, zaman zaman birlikte içimizin çok sıkıldığı, ama umudun her zaman var olduğu inancı ile topallayarak da olsa yolumuza devam ettik diyelim. (Gülüyor)

* "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın izleyicilere hangi duyguları ve öğretileri aşılamasını dilersiniz? Beren Gökyıldız: Herkesin kendi dünyasından bir kesit, bir an bulabilmesini diliyorum. 'Melissa'nın güçlü duruşu ve hayalleri umarım izleyen herkesin hayatına dokunur. Onur Dikmen: Bizim hikâyemiz de diğer hikâyelerde olduğu gibi, çeşitli insan manzaralarını içeriyor, kimi küçük şeylerden mutlu, kiminin gözü yükseklerde, kimi aşkın peşinde, kimi paranın, kimiyse sadece sıcak bir yuvanın. Umuyorum hikâyemizde herkes kendinden bir şeyler bulur ve keyif alır.

"YEŞİL VADİ'NİN KIZI" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikâye başlar.