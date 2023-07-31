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        Haberler Televizyon Yeşil Vadi'nin Kızı fragmanı yayınlandı mı? Yeşil Vadi'nin kızı 22. bölüm fragmanı

        Yeşil Vadi'nin Kızı fragmanı yayınlandı! "Polis peşimizde"

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar izleyiciyi heyecanlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 18:49
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        Yeşil Vadi'nin Kızı fragmanı yayınlandı!
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        Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi’nin Kızı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mahinur’un itiraf ettiği gerçeklerle Sermin’in dosyası yeni bir boyut kazanır. Hazım ve Besime yeniden sorgulanır. Necati, Yeşim’e rüşvet teklif ederken, Harun Bey kliniği Öykü’ye bırakır. Selim, Büşra ve Orhan arasındaki ilişkiye daha fazla dayanamaz ve Reyhan’ın karşısına çıkar. Büşra’nın bütün planları bozulurken, Fevzi kızının peşine düşer.

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        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 22. Bölüm Tanıtımı;

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