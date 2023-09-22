"Orhan yaptıklarının cezasını çeksin"
SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek
SHOW TV'nin sevilen dizisi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın 61'inci bölümünde Metin, Melissa’yı İstanbul’a gönderdiği için pişman olur. Orhan, Selim’in aradan çıkmasını isterken; Azra da Büşra’yı ziyaret eder.
Öykü’nün desteğiyle ayakta durmaya çalışan Metin, Mahinur’un yokluğuna alışamaz. Yeşim tesadüfen bulduğu defterle Kadir’in gerçek duygularını öğrenir. Cüneyt’in tedaviyi kabul etmemesine çok üzülen Görkem, babasından hesap sorar.
"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.