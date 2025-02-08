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        Haberler Sağlık Yeşilay'dan sigarayı bırakma çağrısı | Sağlık Haberleri

        Yeşilay'dan sigarayı bırakma çağrısı

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında "Bir gün değil, bugün" mesajıyla kullanıcıları sigarayı bırakmaya davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:28
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        Yeşilay'dan sigarayı bırakma çağrısı
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        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri doğrultusunda, dünya genelinde 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor, her yıl 8 milyondan fazla insan, sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

        Türkiye'de de sigara, başta solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok sağlık probleminin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

        Bu soruna karşı farkındalık yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla her yıl 9 Şubat günü "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlanıyor.

        Sigarayı bırakmak isteyenlere YEDAM ücretsiz destek veriyor

        Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik destek alabiliyor. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde verilen profesyonel destek sayesinde, sigara bırakma sürecinde kişilere yol gösteriliyor.

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        Yeşilay'ın "Bırakabilirsin" adlı mobil uygulaması da sigara bırakma sürecinde kullanıcılarına rehberlik ediyor.

        Sigara bırakma sürecinin takip edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda YEDAM'a başvuru yapılmasını kolaylaştıran uygulama, bu süreçte yaşanan zorlukları raporluyor, süreci daha etkili ve sürdürülebilir kılmak için rehberlik yapıyor.

        Yeşilay, sigara bırakma sürecindeki her adımın, sağlıklı bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Sigara kullanımının bireysel ve çevresel zararları göz önüne alındığında, bu bağımlılıktan kurtulmanın sadece kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal bir fayda sağladığı belirtiliyor.

        Yeşilay gönüllüleri sigaranın olumsuz etkilerine dikkati çekecek

        Yeşilay gönüllüleri, yalnızca sağlık sorunlarına yol açmakla kalmayan, çevre üzerinde de ciddi tahribatlar yaratan sigaranın olumsuz etkilerine dikkati çekmek amacıyla, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde izmarit toplayarak çevre temizliği yapacak.

        Sigara içmenin çevresel etkilerine dikkati çekmek amacıyla yapılacak etkinlikte toplanan sigara izmaritleri, üzerinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne dikkati çeken mesajlar bulunan poşetlerle sergilenecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Yeşilay
        #sigara
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