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Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncuları ve konusu

Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor. Dijital platformda yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinin fragmanı yayınlanması dizi severleri heyecanlandırdı. Yeşilçam dizisi Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduruyor. Peki, Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte Yeşilçam dizisi oyuncuları ve konusu

Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncuları ve konusu

Yeşilçam dizisi merakla araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Çağan Irmak'ın bulunduğu ve senaryosu Volkan Sümbül ve Levent Cantek tarafından kaleme alınan dizi merak ediliyor. Peki, Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte Yeşilçam dizisi oyuncuları ve konusu...

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri başlanan ve fragmanı yayınlanan Yeşilçam dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da yakın zamanda dijital platformda olması bekleniyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

Aynı zamanda dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.

‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı ve usta isimler buluşuyor.

Yapımını Eastern Sunrise’ın, yapımcılığını Sibel Tuna’nın üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı ‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’ dizisinin yönetmen koltuğunda ‘Babam ve Oğlum’, ‘Issız Adam’, ‘Unutursam Fısılda’ gibi pek çok önemli filmde imzası bulunan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ FRAGMANI

YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU

Yeşilçam dizisinin konusu ise 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatılacak. Dizinin tam adı ise 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı olacak. Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği gösterişli tanıtım, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürürken sunulacak görkemli ve nostaljik dünyanın kapılarını araladı.

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