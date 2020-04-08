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'Sahte Kabadayı', 'Yedi Bela Hüsnü' ve 'Umudumuz Şaban' gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Cevdet Balıkçı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Balıkçı'nın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sessiz sedasız defnedildiği öğrenildi.

Öte yandan Cevdet Balıkçı'nın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Cevdet Balıkçı, 1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi.

Genellikle mafya babasının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.

'Talihsizler' filminde koğuş ağası, 'Bitirimler Sosyetede' filminde Çeşme Meydanlı Haydar, 'Sahte Kabadayı' filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, 'Umudumuz Şaban' filminde mahkum, 'Yedi Bela Hüsnü' filminde Malik Bey’in adamlarından biri, 'Gerzek Şaban' filminde altına işeyen kabadayılardan biri, 'Davaro' filminde Bekiro’nun adamlarından biri, 'Şark Bülbülü' filminde otelin kapısında üniforması ile duran bekçi, 'Çarıklı Milyoner' filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi birçok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.