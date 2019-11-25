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Yeşilgöz Gölü ve Başkonuş Yaylası sonbaharda başka güzel

Kahramanmaraş'ta kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü ile farklı iklimlerin kesiştiği noktada yer alan Başkonuş Yaylası, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Yeşilgöz Gölü ve Başkonuş Yaylası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, gizemini korumaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre özellikle yaz aylarında piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan göl, sonbaharda sararan ağaç yapraklarının suya yansıyan yeşil ve sarı tonlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MİKROKLİMA ÖZELLİKLİ YAYLA BÜYÜLÜYOR

Aynı ilçeye bağlı 60 kilometre uzaklıktaki Başkonuş Yaylası'nda ise mevsimin sonbahara dönmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Dört bölgenin kesişme noktasında yer alan, kentin her mevsim ziyaretçi çeken Başkonuş Yaylası sırtlarındaki sarı, kırmızı ve yeşilin oluşturduğu renkler büyülüyor.

Çam ağaçlarının yeşilini koruduğu bin 780 rakımdaki bölgede, yüksekliğe bağlı olarak yaklaşık 25 türde ağaç ve bitki bulunuyor.

"Mikroklima" özelliklerin görüldüğü, zengin bitki örtüsüne sahip ilçede, sonbaharın renkleriyle oluşan görüntüler dikkati çekiyor. Her iki doğa harikası bölgeye giden fotoğraf tutkunları, sonbahar manzaralarını ölümsüzleştiriyor.

FOTOĞRAF SANATÇILARINA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Fotoğraf sanatçısı Ensar Özdemir, yaptığı açıklamada, sonbaharın gelmesiyle kentteki ve çevre illerden gelenlerin kentin güzelliklerini fotoğrafladığını söyledi.

Yeşilgöz Göl, Başkonuş Yaylası ve Düldül Dağı'nı gezerek fotoğrafladıklarını dile getiren Özdemir, buraların doğasıyla fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunduğunu ifade etti.

Doğa sporcusu Yahya Gözübenli de özellikle Yeşilgöz Gölü'nün, doğa sporcularının ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Her iki yerin de doğa turizmi için önemli yerler olduğunu ifade eden Gözübenli, sonbaharın gerçek renklerini bu doğa harikası yerlerde görmenin mümkün olduğunu, fırsat buldukça doğaya çıkarak bu güzellikleri yaşama imkanı bulduğunu kaydetti.

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