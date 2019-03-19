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"52'Yİ GÖRDÜM"

Ben hep klasik Türk kadınını oynadım. Çok uzun yıllardır bu kadar heyecanlandığım bir rol olmadı. O Hayat Benim'de yaşlı görünmem gerekiyordu. Hiç durmadan yedim. 110 kiloya kadar çıktım. Yüzleşme'nin görüşmeleri başladığında 58-59 kiloydum. Biraz koşuşturmadan, biraz rolün enerjisinden 52'yi gördüm.