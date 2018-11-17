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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Yeşim Erçetin, yaptığı hatalı evliliklerin pişmanlığını yaşadığını belirterek, "Yanlış evlilikler, seçimler ve aceleci davranarak hatalar yaptım. Hata yapa yapa hayatı öğrendim. Hatta yaptığım hatalardan kendime şarkı bile yaptım" dedi.