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Haberler Magazin Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Yeşim Salkım'ın acı günü

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım koronavirüse yenildi. Salkım, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Yeşim Salkım'ın acı günü
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HABERTURK.COM

Yeşim Salkım, 27 Ağustos'ta babası Dursun Salkım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

Yeşim Salkım, m&uuml;zisyen babası Dursun Salkım'ın izinden giderek şarkıcılığa adım atmıştı
Yeşim Salkım, müzisyen babası Dursun Salkım'ın izinden giderek şarkıcılığa adım atmıştı

Bir süredir hastanede tedavi gören Dursun Salkım'dan kötü haber geldi. Yeşim Salkım, babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam..." sözleriyle acısını duyurdu.

Yeşim Salkım'ın paylaşımına kısa sürede sevenlerinden taziye mesajları geldi.

PANDEMİYE İNANMIYORDU

Yeşim Salkım daha önce koronavirüs salgınına inanmadığın söylemiş, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" demişti.

Aşı karşıtı da olan Salkım sosyal medyadan paylaştığı bir videoda ise "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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